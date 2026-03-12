LLA cuestionó la gestión de Neuquén: Pablo Cervi reclamó la baja de impuestos provinciales y dio su mirada sobre las elecciones 2027

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, lanzó duras críticas hacia la administración de los recursos provinciales y confirmó las ambiciones políticas de La Libertad Avanza (LLA) en la región.

Según el legislador, la bonanza económica que percibe el Tesoro Provincial por la actividad hidrocarburífera no se traduce en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos debido a la estructura del gasto público.

“Se duplicó el presupuesto, pero el 80% se va en gastos corrientes”, sentenció Cervi. El senador explicó que, bajo las nuevas reglas de juego impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la provincia experimentó un salto exponencial en sus ingresos.

En ese sentido, destacó que la Ley Bases fue la herramienta clave para eliminar el «barril criollo» y permitir que las regalías se liquiden a precios internacionales y con un tipo de cambio real.

“En 2024 teníamos un presupuesto provincial, calculado en dólar billete, de 2.400 millones de dólares, y ahora tenemos un presupuesto de 5.000 millones”, detalló Cervi en declaraciones radiales. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento no «derrama» hacia la sociedad: “Nos estamos consumiendo recursos que no son renovables, como el petróleo y el gas, y no los utilizamos para mejorar la calidad de vida o diversificar la matriz productiva”.

El contraste entre Vaca Muerta y el interior

Para el referente libertario, Neuquén funciona como una “Argentina en miniatura”, donde el desarrollo se concentra casi exclusivamente en la zona de la Confluencia. “Nuestra Pampa Húmeda es Vaca Muerta, donde está el 90% de la actividad económica, pero el resto del interior ni se enteró”, graficó.

Cervi puso como ejemplo el estancamiento de localidades como Zapala, señalando que el desarrollo no llega a toda la provincia. En ese contexto, propuso una fuerte baja de la carga fiscal provincial, criticando que Neuquén posea una de las tasas de Ingresos Brutos más altas del país, lo que, a su criterio, frena el crecimiento económico a pesar de la abundancia de recursos.

Objetivo de La Libertad Avanza: la gobernación y los municipios

En clave electoral, el senador nacional adelantó que La Libertad Avanza se prepara para dar la disputa por el poder en los próximos turnos electorales. Tras los resultados de los comicios pasados, Cervi aseguró que existe una demanda por trasladar las transformaciones nacionales al territorio neuquino.

“Tenemos capacidad dentro de La Libertad Avanza y sabemos cómo hay que hacer para mejorar las cosas en Neuquén”, afirmó. Por este motivo, confirmó que la fuerza buscará ser una opción electoral no solo a nivel provincial para la gobernación, sino también en los distintos municipios, con el objetivo de aplicar el programa de reformas y el liderazgo que propone Milei en todo el país.