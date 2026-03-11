Manuel Adorni reactiva la mesa política para definir qué proyectos del paquete de reformas 2026 irán al Congreso

Javier Milei, durante la apertura de sesiones ordinarias, anunció que para este 2026 tenía en mente enviar al Congreso un paquete de reformas que contiene cerca de 90 proyectos. A días de su anuncio y luego de un breve receso, el jefe de Gabinete programó una reunión con la mesa política del Gobierno para decidir a cuáles se les dará prioridad.

La mesa política de Javier Milei se reúne

La mesa política de Milei tiene un objetivo claro, delinear la agenda legislativa para lo que resta del mes y del año. Por esta razón se reunirán el lunes próximo tras el viaje del mandatario a Estados Unidos, Chile y España.

Desde la Casa Rosada trascendió que hubo consenso para que los integrantes de este núcleo del oficialismo comiencen a conversar sobre el paquete de reformas que pretenden que se debata en el Congreso.

El objetivo está en definir qué proyectos serán los prioritarios para esta primera etapa de las sesiones ordinarias. Cada sector del oficialismo tiene sus preferencias, pero la puesta en común se dará en el próximo encuentro que se hará en el despacho de Manuel Adorni.

Como es usual, de la mesa política participará, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La reunión también será útil para evaluar el clima político actual en el Congreso y la viabilidad de los proyectos en un escenario donde el oficialismo necesita sostener acuerdos con la oposición.

Javier Milei y su agenda de reformas

El presidente le solicitó a sus Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas para armar un paquete de reformas. A estas se van a sumar las que elaboró el Consejo de Mayo y las que quedaron pendientes del verano.

Desde Infobae se reveló que hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente. Lo cierto es que Milei no les puso una fecha límite par que cumplan con la tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

De igual manera están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otros puntos, este equipo impulsó una Ley de Libertad Educativa que promueve cambios en la organización, en el funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario. También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el fin de prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El paquete incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política. Esta última destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos, eliminar las PASO, y endurecer los controles del Código Penal.

En paralelo, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Una de las prioridades en este acuerdo es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro punto en ese Ministerio refiere a la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país. El temario incluye también modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica y una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

La agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, el presidente anunció que enviará «proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa».

Con información de Infobae y NA