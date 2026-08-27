Un chispazo por la mora familiar: duro cruce en redes entre Santiago Bausili y Hernán Lacunza

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el exministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, protagonizaron un cruce en redes sociales al debatir sobre la morosidad de las familias.

El disparador fue un posteo de Lacunza en la red social X, en el que recurrió a una analogía vial para cuestionar la postura oficial de no intervenir en los contratos financieros. «Un choque de autos también es un problema ‘entre privados’ pero, sin embargo, tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. A nadie se le ocurre que el juez pague los daños con dinero público; sí que revise cumplimiento de normas y estimule acuerdos voluntarios», argumentó el exfuncionario.

En esa misma línea, sostuvo que las fallas en la prevención o la falta de educación vial generan conductas imprudentes y lo relacionó de forma directa con la situación crediticia actual: «Lo mismo con el crédito. Si se ceba a 100 por hora para recuperar consumo perdido, sin educación financiera es más probable que se trague los baches».

La respuesta del Banco Central

Horas más tarde, el titular del BCRA salió al cruce y recriminó la postura del exministro. «Flojo, Hernán. Transformás resolver una disputa económica entre privados en una sensación de falta de supervisión totalmente falsa. Como si no supieses perfectamente cómo funciona la realidad», recriminó Bausili, señalando que Lacunza pasó de ser gerente general de la autoridad monetaria a político «casi sin escalas».

Desde el Gobierno ratificaron la decisión de no intervenir con fondos públicos en el cumplimiento de los compromisos de los particulares. Durante la última reunión de gabinete, desde el Ejecutivo aseguraron que los indicadores no marcan un escenario de crisis y sostuvieron que la irregularidad en los pagos comenzó a revertirse con una tendencia a la baja.

Números sobre la mesa y advertencia por las tasas

El intercambio sumó un nuevo capítulo cuando el exministro de Hacienda volvió a responder aportando datos sobre el sistema financiero. Precisó que el 28% de los deudores se encuentra en mora —lo que representa un 12,8% en monto y alcanza el 15,5% al contemplar las billeteras virtuales— en un contexto donde el crédito aumentó más de 130% real en 2024.

«No importo yo. En cambio yo reconozco tu integridad. Pero tampoco importás vos», retrucó Lacunza. Agregó que «si los pronósticos de salarios reales pecaban de optimistas, la capacidad de repago iba a ser menor. Típicos contratos donde el prestamista sabe más que el tomador: a veces las cuotas esconden tasas muy altas, más con inflación descendente».

El exfuncionario advirtió que «dejar en la banquina a tanta gente no es opción» y que negar la problemática sumaría una preocupación adicional, aunque confió en la capacidad del titular del BCRA para resolver la situación sin recurrir a dinero estatal.

Con información de N.A