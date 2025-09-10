Llaman a concurso para cubrir 10 vacantes en el Tribunal de Cuentas de Neuquén: quiénes pueden postularse

El Tribunal de Cuentas de Neuquén está a cargo de Juan Pablo Dirr. Foto: Matías Subat.

El Tribunal de Cuentas de Neuquén aprobó el llamado a concurso interno abierto para cubrir 10 vacantes y empezar a resolver la falta de personal en el organismo. El período de inscripciones se abrirá el mes que viene.

Según se informó este miércoles, la decisión quedó plasmada en el acuerdo 2434 del Tribunal de Cuentas y lleva la firma de su presidente, Juan Pablo Dirr, los vocales Ana Cecilia Esteves, Laura Marcela Serrano, Antonio Alfredo Di Maggio y Marcelo Raimondo y la secretaria Daniela Geraldín Brollo.

Mediante la convocatoria a concurso interno abierto de antecedentes y de oposición, se pretende cubrir 10 vacantes de auditores fiscales para cumplir funciones en las vocalías y/o el departamento técnico del tribunal.

La cobertura de estas vacantes estaba autorizada desde hacía años, mediante los decretos 1162/2017 y 66/2022 pero seguía pendiente. Trabajadores de ATE en el organismo venían realizando medidas de fuerza para reclamar la cobertura de unos 44 cargos, además de denunciar un «recorte presupuestario».

El convenio colectivo de trabajo del Tribunal de Cuentas prevé llamar, en una primera instancia, a concurso interno cerrado para los agentes del propio organismo que cumplan los requisitos para la cobertura del cargo. Sin embargo, se certificó que no había agentes en condiciones de postularse para cubrir las vacantes.

Por eso, en segunda instancia, se planteó un concurso interno abierto de antecedentes y de oposición para agentes que pertenezcan a la planta permanente y temporaria de la administración pública provincial.

De esta forma, podrán participar de esta convocatoria aquellas personas que se encuentren prestando servicios en el Tribunal de Cuentas, ya sea bajo la modalidad de contratado o de practicante rentado.

Concurso en el Tribunal de Cuentas: cuándo y dónde postularse

El periodo de inscripciones será desde el viernes 17 de octubre hasta el jueves 30 de octubre de 2025 inclusive. A tal fin se dispondrá en ese momento de una plataforma específica para el concurso en la página web del Tribunal de Cuentas, donde quedarán plasmadas las condiciones generales y particulares, las que deberán ser aceptadas por los postulantes al momento de anotarse.

Las consultas para el Concurso N» 5/2025 podrán hacerse entre el 26 de septiembre y el 30 de octubre de 2025 a través del correo electrónico concursostdc@neuquen.gov.ar los días hábiles administrativos de 8 a 14 horas.

Se integrará un jurado con dos miembros del Tribunal de Cuentas, dos funcionarios con responsabilidad jerárquica en el área de la vacante a cubrir y un agente de igual jerarquía al puesto concursado.

El acuerdo que habilita el concurso será notificado a la Comisión Mixta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo y a los delegados del Tribunal de Cuentas de la ATE para la designación del veedor sindical.