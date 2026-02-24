Los cuatro sectores de la economía que más crecieron en el segundo año de mandato de Milei  

Los datos del informe que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-

Durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei la economía creció 4,4%, impulsada por la energía, la minería, el agro, y el sistema financiero, sectores que resultaron los principales beneficiarios del programa de gobierno que implementó el libertario.

La mejora se produjo contra una base deprimida de 2024, año en que la actividad había caído 1,8%, producto del impacto de las primeras medidas tomadas por Milei al asumir en diciembre de 2023.

Al desglosar el informe que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -que es de carácter provisorio, el definitivo se conoce a mediados de marzo-, se observa una clara división en cuanto al comportamiento de la economía en 2025, con un primer semestre en crecimiento (a junio el acumulado mostraba una mejora de 6,1%) y un segundo período en caída, producto de la incertidumbre política y económica que se generó entorno a las elecciones legislativas provinciales y nacionales.

Asimismo, los efectos del plan de gobierno de la Casa Rosada se verifican al observar cuáles fueron los sectores de mejor performance durante el año pasado.

La apertura económica, la parcial liberación del sistema cambiario, y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) potenció los rendimientos del sector energético y la minería con un crecimiento en conjunto de casi 10%. También los bancos mostraron una mejora de 6% y en la misma línea se puede incluir al sector agropecuario, que ante mejores condiciones climáticas y el impulso de la baja de retenciones registró un progreso significativo con relación al año anterior 6,5%.

Entre los perdedores se apunta al sector industrial (leve alza de 0,8% contra un 2024 que había sido malo), a la construcción (- 3,11%) y al comercio (-1,8%), estos dos últimos impactados por un mercado interno débil por caída del poder adquisitivo.

En el caso de la producción manufacturera se suma la necesidad de una rápida reconversión al nuevo escenario económico para recuperar competitividad frente a la importación y mantener mercados de exportación.

Con precios internos elevados en dólares, se resintió el turismo receptivo y eso se vio reflejado en la caída de 3,4% que mostró el rubro “Hoteles y Restaurants”.

Si bien en el resultado global resulta un logro para el gobierno nacional, la tendencia de los últimos meses es un factor de alarma para los analistas, que empiezan a sopesar en sus estudios el impacto social de un nivel de producción y consumo interno insuficientes.

Los primeros datos de 2026 no son muy alentadores

El consumo doméstico durante enero registró una baja interanual de 0,8% y sumó el tercer mes consecutivo con variaciones negativas, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El informe de la entidad difundido este martes señaló además que el ingreso nominal promedio por hogar se situó en $2.719.000 durante enero. Al descontar el efecto de la inflación, este poder de compra se mantiene en niveles similares a los registrados en diciembre de 2025.

El reporte de la CAC advierte que el acceso al crédito continúa limitado por la volatilidad de las tasas de interés y añade que si bien el financiamiento en términos reales creció de forma sostenida desde principios de 2024, esta tendencia se interrumpió en el último trimestre de 2025.

El trabajo también apunta que el estancamiento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales impactó directamente en el consumo de bienes durables. Esto responde a una caída del crédito debido a la suba de la tasa de interés que se disparó en la previa a la elección de octubre.

Este escenario desfavorable repercute en el ánimo de la población.

De allí que la confianza en el gobierno de Javier Milei descendió por tercer mes consecutivo, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que publica esa casa de estudios disminuyó en febrero 0,6% con relación a enero, retroceso que se suma al 2,8% de enero y al 0,1% de diciembre.

El indicador alcanzó un valor de 2,38 puntos, que en la comparación interanual muestra una caída de 6,8%.

El valor actual de 2,38 puntos se encuentra alineado con el promedio de la administración de Javier Milei, que se sitúa en 2,44 puntos.

Las proyecciones para 2026 hablan de un crecimiento de la economía superior entre el 2 y 3%, por debajo de 2025 y también concentrado en sectores cuyo insumo principal son los recursos naturales.

A la evolución de todo lo que es el complejo petrolero y de gas de Vaca Muerta, se le sumará una muy buena cosecha gruesa, que se revitalizó por las últimas lluvias.

El impacto adicional a este escenario es una casi segura oferta importante de dólares que le permitirá al gobierno transitar sin problemas financieros el primer semestre del año.

Corresponsalía Buenos Aires.