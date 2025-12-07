Rolando Figueroa entregó máquinas para Vialidad y aguarda una respuesta del gremio por la paritaria

El gobierno provincial aguarda una definición de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) sobre la última oferta salarial que presentó para el primer semestre del 2026. El sindicato convocó el martes a una asamblea en Zapala para decidir si acepta o rechaza la propuesta, que consiste en actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los dos primeros trimestres del año que viene más una suma de 350.000 pesos pagadera en enero.

La semana pasada, los funcionarios de Rolando Figueroa pudieron firmar los acuerdos con ATE y UPCN y esperan sumar un tercero en los próximos días si los trabajadores viales le dan el visto bueno a la oferta. De ser así, solo quedarían en disidencia los docentes de ATEN, que ya adelantaron su rechazo.

En el caso del escalafón vial, el gobierno también ofreció conformar una mesa técnica para dar tratamiento “urgente” al proceso de ascensos del sector e iniciar la discusión para modificar el convenio colectivo de trabajo.

En paralelo a la negociación, el gobernador Rolando Figueroa entregó junto a la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el titular de Vialidad Provincial, José Dutsch, siete equipos viales “de última generación” para la sede central del organismo en Zapala.

Según se informó, se trata de dos compactadores de suelo Bomag BW 212-5 SL, que aumentarán “significativamente” la capacidad de compactación en obra y mejorarán la calidad estructural de los caminos; un compactador neumático Bomag BW 27 RH, fundamental para la compactación final y terminación de obras asfálticas y dos cargadoras frontales, equipadas con balde de 3 m³, destinadas a tareas de carga, movimiento de materiales y apoyo en obras de mantenimiento.

También se adquirió un compresor de aire Sullair 375Q, de alto rendimiento, indispensable para trabajos de mantenimiento, limpieza y operación de herramientas neumáticas, que ya se encuentra en funcionamiento.

Además, Vialidad incorporó una terminadora de asfalto Vögele S160-3. “Se trata de un equipo de última generación, de origen alemán, que aporta máxima precisión, eficiencia y uniformidad en la colocación de mezclas asfálticas, elevando la calidad final de las obras pavimentadas”, indicaron desde el gobierno.

Dutsch destacó que la inversión representa un avance “trascendental” para la flota operativa del organismo y permitirá optimizar los tiempos de intervención, aumentar la productividad y asegurar trabajos de mayor calidad para toda la red vial provincial.

Esta última incorporación de maquinaria demandó una inversión de 1.572 millones de pesos que se suman a los más de 8.400 millones destinados desde el inicio de la actual gestión. Desde el Ejecutivo destacaron que estos recursos son los que permitieron que Vialidad experimente una “mejora cualitativa” ya que, según el diagnóstico inicial, el 40% de la maquinaria se encontraba “obsoleta”.

Los frentes de obra de Vialidad en Neuquén

El gobierno destacó que Vialidad Neuquén pudo retomar en esta gestión la realización de rutas por administración. En los dos años que van de mandato, logró asfaltar la ruta provincial 39 entre Andacollo y Huinganco, repavimentar la ruta provincial 23 en el tramo que va desde Aluminé hasta la zona del Rahue y está trabajando actualmente en varios frentes.

Entre ellos está la repavimentación de la ruta provincial 46 desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el arroyo Coloco; el primer tramo en la ruta provincial 21 desde Loncopué hacia El Huecú (9 kilómetros iniciales) y la repavimentación del sector de la ruta provincial 43 afectado por el derrumbe parcial del Cerro de la Virgen en Chos Malal.