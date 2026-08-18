Luis Caputo y Diego Santilli reciben a los gobernadores del Norte Grande para avanzar con el reclamo por las «zonas cálidas»

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirán este 18 de agosto con los gobernadores que forman parte del Norte Grande y sus equipo técnicos. El encuentro que se realizará en el Ministerio de Economía tendrá como fin analizar alternativas que afrontan el mayor consumo de energía que registra cada una de las provincias del norte del país en época de altas temperaturas.

Encuentro clave por la «zonas cálidas»

La cita se acordó la semana pasada en la ciudad de Posadas, Misiones, en el marco de la reunión del Consejo Regional del Norte Grande.

Además de Caputo y Santilli, asistirán el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, quienes se encargarán de llevar adelante la reunión de trabajo con los representantes de las provincias del Norte Grande con el objetivo de poder avanzar en el análisis de la situación energética de las denominadas zonas cálidas.

Por parte de las provincias, confirmaron su asistencia los mandatarios de Catamarca, Salta, Chaco, Jujuy. Los otros estados provinciales estarán representados por sus funcionarios y equipos técnicos especialistas en materia energética.

Lo que piden las provincias

En la reunión pasada del Consejo Regional del Norte Grande en Posadas, las provincias reiteraron la necesidad de contemplar las particularidades que enfrenta la región durante los meses de altas temperaturas y el aumento del consumo eléctrico que se genera.

En ese contexto, el Gobierno nacional asumió el compromiso de conformar una mesa específica de trabajo para así analizar junto con las provincias las alternativas que permitan atender esa situación.

Cabe mencionar que la actividad se realiza también en el contexto del debate legislativo por la modificación del régimen de Zonas Frías que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El Gobierno tiene como fin escuchar los planteos de las provincias, evaluar las distintas alternativas junto con los equipos técnicos y avanzar en la búsqueda de una respuesta que contemple las particularidades energéticas del Norte Grande.

Con información de Noticias Argentinas