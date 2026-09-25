Magallanes, en el centro del plan militar de Chile: anunciaron nuevas bases y una renovación de flota

En el centro, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros.

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció la construcción de nuevas bases militares en sectores de la zona austral que actualmente no cuentan con cobertura permanente. La presentación se realizó en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, Región de Magallanes.

El plan incluye además la renovación de capacidades militares aéreas, terrestres y navales, junto con medidas para fortalecer la presencia de Chile en la Antártida.

Nuevas bases militares y aviones de combate: el plan de Chile para reforzar Magallanes

“La defensa no se improvisa. Se planifica, se prepara y se construye con visión de Estado”, afirmó Fernando Barros durante el acto. El ministro sostuvo que las decisiones actuales permitirán preparar las capacidades que las Fuerzas Armadas necesitarán durante las próximas décadas.

Uno de los anuncios centrales fue el inicio del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que llevan 50 años en servicio. El país analizará alternativas de cuarta o quinta generación para sustituirlos.

También se confirmó la renovación de los helicópteros Bell UH-1H, que ya cuenta con aprobación y financiamiento, y el próximo inicio del proyecto para reemplazar la capacidad de transporte estratégico que actualmente cumplen los C-130 Hércules. Para 2027 se prevé incorporar nuevas capacidades de patrullaje aéreo de largo alcance para la Armada.

Chile moderniza sus capacidades militares

En el ámbito terrestre, Defensa informó que fue autorizada la modernización de los tanques Leopard 1 desplegados en Magallanes. El Ejército también iniciará estudios para renovar progresivamente sus capacidades, con sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y herramientas de observación y respuesta.

La medida forma parte de un programa de modernización de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con horizonte hasta 2043.

Barros también anunció mejoras en la infraestructura naval de Punta Arenas y medidas destinadas a fortalecer la presencia chilena en la Antártida. Entre ellas figuran trabajos en la pista Teniente Marsh, la Base Presidente Eduardo Frei Montalva y el muelle de Bahía Fildes.

Defensa informó además que la cartera quedó excluida del ajuste presupuestario del 3% aplicado al resto de los ministerios. Según el Gobierno chileno, la inversión destinada a capacidades estratégicas durante 2026 será cercana al doble de la registrada el año anterior.

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