Malvinas: Reino Unido anunció «medidas de protección» a las empresas en respuesta a la presentación argentina



El gobierno argentino solicitó la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir las explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Desde Reino Unido manifestaron que en respuesta «introducirá nuevas medidas de protección».

Además el país europeo solicitó a Interpol que rechace las peticiones de la Argentina tendientes a la detención de personas implicadas en un proyecto petrolero.

Malvinas: qué dijo Reino Unido sobre la presentación argentina

En un comunicado, el Gobierno laborista inglé informó que «Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el escrito.

Sostuvo que «las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es hacia la empresa británica Rockhopper, que junto a Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, señalado por Argentina por desarrollar una explotación ilegal.

Además sostuvo que hay «presiones para cumplir con normativas internas argentinas«.

“El gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos«, dijo el mensaje de Reino Unido, consignado por La Nación.

Malvinas: el comunicado del Gobierno argentino

Desde Argentina se indicó que se llevó la disputa a un tribunal internacional para «preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas».

A finales de septiembre, el país había anunciado su intención de pedir un arbitraje ante este tribunal internacional cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio. La petición contempla una solicitud de medidas provisionales amparada en la normativa del tribunal «para preservar derechos de las partes en controversia o prevenir daños graves al medio marino, si la urgencia de la situación así lo requiere».

Argentina ha intentado por distintas vías frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que lideran la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas, desde que la primera anunció que espera iniciar la extracción de hidrocarburos hacia enero de 2028.

El emprendimiento recrudeció las tensiones diplomáticas entre ambos países que en 1982 libraron una guerra por el dominio de las islas.

El presidente argentino, Javier Milei, había reclamado a Londres frenar la explotación de Sea Lion, al calificarla como «un saqueo ilegal» de recursos naturales argentinos. También impulsó en el Congreso una ley, aún bajo tratamiento, para endurecer las sanciones previstas por la explotación de recursos naturales en las islas.

A mediados de septiembre la justicia argentina también emitió una orden cautelar para detener el proyecto en atención a una presentación de dos organizaciones argentinas que invocaron posible daño ambiental, indicó AFP.



