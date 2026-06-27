Renunció Manuel Adorni con un mensaje para Milei: «Gracias por su confianza Presidente»

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, finalmente presentó su renuncia. Su salida llega en medio de una fuerte polémica por sus fondos destinados a actividades personales, la presentación de su declaración jurada y su reciente solicitud de adhesión a la Ley de Inocencia Fiscal.

El Jefe de Gabinete, de extrema confianza del presidente y la secretaria general Karina Milei, enfrenta desde hace varias semanas cuestionamientos por el incremento de su patrimonio y la contratación de familiares en el Estado; además, es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El viernes por la tarde, crecieron los rumores sobre su salida y finalmente este sábado 27 de junio, luego de mantener un encuentro con Javier Milei, confirmó su salida del equipo nacional.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Renunció Manuel Adorni: las investigaciones que obligaron a su salida de la Jefatura de Gabinete

Manuel Adorni se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una situación que se complejizó tras la reciente presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El caso lejos de despejar dudas, las aumentó debido a varias inconsistencias, contradicciones y medidas que tomó mientras se desarrollaba la pesquisa.

Para resumir, estos fueron los factores que desencadenaron su renuncia:

Inconsistencias y justificación cripto : el funcionario incorporó a su patrimonio 513.000 dólares en ahorros y nuevas propiedades que no figuraban en registros previos. Explicó públicamente que dichos fondos provinieron de ganancias obtenidas por operar con Bitcoin entre 2013 y 2018 (afirmando haber invertido 200.000 dólares iniciales para ganar 300.000).

: el funcionario incorporó a su patrimonio 513.000 dólares en ahorros y nuevas propiedades que no figuraban en registros previos. Explicó públicamente que dichos fondos provinieron de ganancias obtenidas por operar con Bitcoin entre 2013 y 2018 (afirmando haber invertido 200.000 dólares iniciales para ganar 300.000). Contradicciones en el archivo : la Justicia y el fiscal Gerardo Pollicita pusieron el foco en su historial laboral y en las fechas declaradas, ya que se viralizaron videos y publicaciones de años posteriores (como 2018 o 2020) donde el propio Adorni describía una situación económica ajustada o se declaraba ajeno al mundo cripto, lo que debilitaría su actual estrategia de defensa.

: la Justicia y el fiscal Gerardo Pollicita pusieron el foco en su historial laboral y en las fechas declaradas, ya que se viralizaron videos y publicaciones de años posteriores (como 2018 o 2020) donde el propio Adorni describía una situación económica ajustada o se declaraba ajeno al mundo cripto, lo que debilitaría su actual estrategia de defensa. Uso de la «Inocencia Fiscal» : el jefe de Ministros busca ampararse en el régimen de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por la gestión de Javier Milei para regularizar los fondos no declarados con anterioridad, un movimiento que ha despertado fuertes cuestionamientos éticos por tratarse de un alto funcionario del Estado.

: el jefe de Ministros busca ampararse en el régimen de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por la gestión de Javier Milei para regularizar los fondos no declarados con anterioridad, un movimiento que ha despertado fuertes cuestionamientos éticos por tratarse de un alto funcionario del Estado. Escándalos previos: la investigación también arrastra el revuelo generado por un viaje realizado junto a su esposa en el avión presidencial hacia un evento en el exterior y escapadas durante fines de semana largos.

Renunció Manuel Adorni: el impacto político y legislativo previo a la salida del Jefe de Gabinete

El desgaste de su figura ha calado hondo en la estructura del oficialismo y en su relación con los aliados:

Presión interna y de la oposición: dirigentes de la oposición dialoguista y sectores del PRO, como el diputado Álvaro González, han manifestado que la salida más adecuada para el Gobierno era la renuncia del funcionario. Incluso dentro de la Casa Rosada y del círculo de Karina Milei —quien formalmente lo sostiene— se admite el fuerte impacto negativo sobre la imagen gubernamental, lo que obligó a suspender temporalmente conferencias de prensa y reuniones de gabinete.

dirigentes de la oposición dialoguista y sectores del PRO, como el diputado Álvaro González, han manifestado que la salida más adecuada para el Gobierno era la renuncia del funcionario. Incluso dentro de la Casa Rosada y del círculo de Karina Milei —quien formalmente lo sostiene— se admite el fuerte impacto negativo sobre la imagen gubernamental, lo que obligó a suspender temporalmente conferencias de prensa y reuniones de gabinete. Interpelación en el Senado: la vicepresidenta Victoria Villarruel , junto a bloques opositores, presionaron para que rinda cuentas ante el Congreso. Tras las tensiones, se había definido que Adorni se presentaría en el Senado el próximo 2 de julio 2026 para brindar su informe de gestión, mientras la oposición intentó consolidar voluntades en torno a una posible moción de censura.

la vicepresidenta , junto a bloques opositores, presionaron para que rinda cuentas ante el Congreso. Tras las tensiones, se había definido que Adorni se presentaría en el Senado el próximo para brindar su informe de gestión, mientras la oposición intentó consolidar voluntades en torno a una posible moción de censura. Estrategia del Gobierno: aunque el presidente Milei mantuvo el respaldo hasta último momento, en el Ejecutivo reconocieron que Adorni ha perdido el perfil confrontativo y de alta exposición que lo caracterizaba en sus etapas previas.

Contrataciones familiares: el otro frente crítico de Manuel Adorni, antes de su renuncia

Más allá de lo financiero, la ética en el ejercicio de la función pública de Manuel Adorni ha sido el eje de las denuncias por nepotismo.

Nombramientos directos : se investiga la legalidad de los cargos otorgados a familiares de Manuel Adorni en diversas dependencias del Estado.

: se investiga la legalidad de los cargos otorgados a familiares de en diversas dependencias del Estado. Conflicto de intereses: la Justicia busca determinar si hubo tráfico de influencias por parte de Manuel Adorni para facilitar el acceso de su entorno a salarios públicos.

Aseguran que Manuel Adorni compró videojuegos: el origen de los fondos

La actividad de Manuel Adorni ha vuelto a quedar bajo el escrutinio público, tras la viralización de facturas vinculadas a plataformas de entretenimiento. El debate se centró en la compra de videojuegos, un consumo que el propio funcionario ha reconocido históricamente como parte de sus pasatiempos personales.

Si bien los cuestionamientos de la oposición apuntaron a la oportunidad del gasto en un contexto de fuerte austeridad estatal, desde el entorno oficial aclararon de inmediato que se trata de transacciones de índole privada realizadas con fondos propios, sin utilización de recursos públicos.