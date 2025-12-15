Mapa de los ATN: qué provincias recibieron fondos de Javier Milei, la coincidencia con la primera minoría en Diputados

En medio de la discusión parlamentaria por el presupuesto y la reforma laboral, el gobierno nacional volvió a la vieja práctica de la política de repartir fondos públicos para lograr la aprobación de leyes y el armado de los bloques legislativos. Luego de mantener apretada la caja durante noviembre, al iniciarse diciembre y en coincidencia con la apertura de cruciales sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, en apenas 12 días la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) superó la suma en conjunto de los últimos cinco meses.

La asignación de esos fondos, más la promesa de nuevas entregas, sugestivamente coincide con una serie de reuniones encaradas por el ministro del Interior, Diego Santilli, con el respaldo del titular de Economía, Luis Caputo.

La apertura de la billetera estatal tiene muchos puntos de contacto con los movimientos que se dieron en los distintos bloques parlamentarios, con salida de legisladores del bloque de Unión Por la Patria y el pase de otros tantos a La Libertad Avanza, hasta convertirla en la primera minoría en Diputados.

Un informe de la consultora Politikón Chaco, reveló que en ese corto período la Casa Rosada aprobó ATN por $ 43.000 millones, de los cuales:

Tucumán recibió $20.000 millones.

Misiones recibió $12.000 millones.

Chaco recibió $ 11.000 millones

Pero además, se espera que en los próximos días otras tres provincias reciban fondos, que ya se encuentran devengados: Catamarca por $10.500 millones, Entre Ríos por $7.000 millones y Salta por $6.000 millones.

El Gobierno rompe récords de ATN para asegurar sus leyes clave

“Cabe recordar que en noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de $0; el mes con el mayor monto pagado había sido mayo con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025, sino para toda la era Milei”, precisó el trabajo de la consultora.

El desglose del direccionamiento deja en claro las intenciones.

Por ejemplo, los tres diputados tucumanos: Gladys Medina, Marina Fernández y Javier Noguera, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, dejaron el bloque peronista y conformaron el subconjunto Independencia, lo cual debilitó al bloque peronista.

En una llamativa coincidencia, el último viernes, Jaldo, estuvo reunido con Santilli en Buenos Aires. De esa conversación también participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el ministro de Economía, provincial, Daniel Abad. De acuerdo al trabajo de la consultora. Tucumán fue el distrito que más ATN recibió en lo que va del año con $ 35.000 millones.

Otro de los datos interesantes que surge de la lectura del giro de dinero a provincias es la seducción hacia Misiones y Salta, que forman el bloque Innovación Federal. Ese bloque está conformado por cuatro diputados de la provincia mesopotámica: Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. Y tres de la norteña: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega. Son siete votos fundamentales a la hora del recuento final para las sanciones de leyes clave. A ambos distritos ya se le habilitaron $ 19.000 millones.

Cabe recordar que el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, fue uno de los más activos con sus reclamos por fondos públicos en el inicio de la rueda de encuentros entre Nación y provincias que se habilitó tras las elecciones del 26 de octubre.

Por su parte, la sintonía de Zdero con la Casa Rosada quedó demostrada en un sinfín de oportunidades y fue una de las provincias más asistidas desde el Ejecutivo nacional. Las reuniones del mandatario provincial con Santilli, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificaron en el último tiempo y a las cuentas de Chaco, ya se le acreditaron $ 18.000 millones en lo que va del año.

El caso de Catamarca puede vincularse con la conformación de los bloques en el Congreso Nacional. La provincia ya tiene devengados ATN por $ 10.500 millones, que recibirá en los próximos días. El gobernador, Raúl Jalil jugó un rol clave para que La Libertad Avanza consiga la primera mayoría en la Cámara de Diputados. El mandatario se apartó del bloque peronista y conformó “Elijo Catamarca”, bloque que está integrado por Fernanda Avila, Fernando Morguillot y Sebastián Nóblega, que será el jefe de la bancada.

El pacto final se selló a mediados de la semana pasada cuando Jalil fue recibido por el tándem Adorni, Santilli en Balcarce 50.

Pero la jugada quirúrgica fue la que desde la Casa Rosada pergeñaron con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Cuando a La Libertad Avanza le faltaba un diputado para arrebatarle la primera minoría al peronismo, Francisco Morchio (quien responde a Frigerio) dio el salto. En concordancia, los datos de giros devengados que revela Politikón Chaco señalan que la provincia está a la espera de U$S 7.000 millones.

En consecuencia, en este esquema resaltan las diferencias que existen con provincias con una estructura política menos permeable a los intereses de la Rosada. Con poco poder legislativo para negociar, Río Negro, es una de las nueve jurisdicciones del país que no ha recibido ningún tipo de ayuda adicional por parte del gobierno central.

Desde este lunes, todas las miradas estarán puestas en los debates parlamentarios del Presupuesto y la reforma laboral, donde seguramente quedarán expuestos con mayor claridad esta serie de “acuerdos políticos” que el gobierno selló en las últimas semanas.

Cerca de Santilli se avisó que el ministro “estará abocado 100 por ciento a la estrategia parlamentaria”.

“Estará presente todo el tiempo en el Congreso, tanto con Martin Menem como con Patricia Bullrich, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores, para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral”, añaden las fuentes. Seguramente a la espera de recoger los frutos.