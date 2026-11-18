Un grupo de aviones de combate de los Estados Unidos ejecutaron este martes 17 de noviembre una serie de bombardeos catalogados como de «autodefensa» contra un presunto sitio de lanzamiento de misiles iraní en la isla de Qeshm. Según confirmó un funcionario militar norteamericano, la ofensiva se llevó a cabo mediante el uso de «municiones de precisión«.

El medio CNN informó que desde Washington, el presidente Donald Trump catalogó la operación como una respuesta directa a la reciente agresión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra personal y activos estadounidenses. En ese sentido, advirtieron que el Comando Central (Centcom) permanece en «estado de alerta máxima» y preparado para proteger sus fuerzas en toda la región.

Por su parte, los medios estatales de Irán reportaron que una zona ubicada en las afueras de una ciudad de la isla de Qeshm fue blanco de un «ataque enemigo«. Sin embargo, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan para asuntos políticos y de seguridad, Ahmad Nafisi, aseguró que la incursión no provocó daños en infraestructuras vitales ni en áreas comerciales o residenciales.

Los bombardeos de este martes replican la dinámica de otras operaciones registradas en las últimas semanas en los alrededores del estrecho de Ormuz. Al igual que en ocasiones anteriores, los funcionarios estadounidenses buscaron presentar estas acciones con un carácter estrictamente defensivo, evitando catalogarlas como una escalada militar mayor.

Cuál es el escenario regional y las posibles definiciones en Washington

En paralelo a los ataques en Qeshm, la tensión se extendió a otros puntos del Golfo durante la madrugada del miércoles. El ejército de Kuwait informó que sus defensas aéreas debieron activarse para responder a «ataques hostiles con drones«, aunque no precisó el origen de los aparatos, sus objetivos ni si se registraron víctimas o daños materiales.

Una situación similar se vivió en el vecino Reino de Bahrein, donde sonaron las sirenas antiaéreas a primera hora del día. Las fuerzas armadas locales comunicaron la intercepción de «varios ataques aéreos iraníes» y acusaron a Teherán de sostener un «enfoque hostil sistemático» contra su territorio.

Para reforzar su presencia en la zona, un tercer grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos ingresó recientemente en el área de responsabilidad del Centcom. Se prevé que esta flota se sume, al menos de forma temporal, al bloqueo impuesto sobre los puertos iraníes y a las tareas de escolta de buques comerciales en el estrecho.

Los ataques aéreos se mantinenen constantes entre ambos país (Foto: archivo)

En el plano político, las señales de un acuerdo diplomático para desactivar el conflicto siguen siendo escasas. Trump reiteró su advertencia de que podría reanudar operaciones de combate a gran escala si el régimen iraní persiste en su negativa de aceptar las exigencias de la Casa Blanca.

Aunque se especulaba con que Trump postergaría esa decisión hasta después de las elecciones intermedias, el mandatario aún evalúa los pasos a seguir ante la falta de avances. Con el inminente desembarco de los demócratas al control de ambas cámaras del Congreso en enero, la ventana de tiempo de la administración estadounidense para definir el rumbo de la guerra se reduce cada vez más.