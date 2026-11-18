El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de plano las proyecciones que ubican al tipo de cambio en los $4.000 durante el año electoral y atribuyó esas expectativas a una reacción arraigada en la historia económica del país.

Durante su exposición en el evento Somos Pymes, realizado en La Rural, el funcionario sostuvo que un plan de estabilización exitoso modifica variables estructurales y señaló que la mayor disponibilidad de divisas disipa cualquier tensión cambiaria. «Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: «No, en algún momento el dólar tiene que ir a $ 3.000, a $ 4.000» y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso», indicó y aseguró: «Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar».

Para respaldar sus dichos, Caputo comparó el actual escenario local con lo sucedido en Uruguay, cuyo tipo de cambio apreció con fuerza en los primeros dos años de su programa de estabilización para luego estabilizarse de manera definitiva. En la misma línea, remarcó que la oferta actual de dólares cubre tanto la demanda de ahorro como las necesidades de importación y la recomposición de reservas del Banco Central, lo que elimina la posibilidad de una devaluación brusca.

Luis Caputo: indicadores macroeconómicos y proyecciones de comercio exterior

En el plano inflacionario, según lo publicado por Infobae, el titular del Palacio de Hacienda indicó que el índice mensual se ubica en torno al 1,5%, lo que anualizado representa un 20%, y ratificó la continuidad de la desaceleración a partir del mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria.

Respecto del mercado laboral, reconoció un crecimiento del empleo, aunque admitió el predominio de la informalidad, y destacó que los ingresos del sector no registrado y de los trabajadores formales experimentaron mejoras interanuales frente a la inflación. En esta línea, Caputo mencionó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de modernización laboral orientado a reducir las cargas patronales para incentivar la formalización de nuevas contrataciones.

En cuanto a las proyecciones del comercio exterior, el ministro informó un récord de exportaciones impulsado por avances en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, y combustibles. Según las estimaciones oficiales, las ventas al exterior continuarán en ascenso apalancadas fundamentalmente por el desarrollo de la energía y la minería, proyectando la triplicación de las exportaciones hacia el 2031.

Luis Caputo: financiamiento para pymes y debate fiscal

En el mismo evento, Luis Caputo fue consultado sobre las dificultades operativas del sector corporativo, el ministro reconoció que el costo del crédito en pesos representa actualmente el mayor desafío para las pequeñas y medianas empresas, debido a la brecha entre las tasas del mercado y las líneas preferenciales de grandes compañías. Para morigerar el impacto, solicitó a las empresas la pronta conformación de facturas a proveedores para que las pymes puedan acceder al descuento en el mercado de capitales a tasas menores.

Asimismo, el funcionario justificó las medidas de alivio financiero dispuestas recientemente, como la suspensión temporal de embargos por parte de ARCA y la extensión de planes de pago, orientadas a otorgar aire financiero durante la transición.

Sobre el final de su presentación, Caputo reafirmó el compromiso oficial con el equilibrio fiscal sostenido durante los próximos cuatro años como eje estructurante del modelo económico, contrastando las variables actuales de producción industrial, haberes jubilatorios e índices de pobreza con los registros de la administración previa.