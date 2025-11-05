Presupuesto 2026 en Roca: cuáles son las prioridades que definió el municipio

Tras la audiencia pública que se realizó la noche del martes en el Concejo Deliberante de Roca, el Presupuesto 2026 del municipio dio un nuevo paso.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal del bloque oficialista Pasión por Roca, Nicolás Paschetta adelantó que el proyecto se debatirá en noviembre. Además, afirmó que en este contexto nacional se trata de “un presupuesto sumamente ambicioso porque propone generar obra pública y contención social”, haciendo énfasis en el poco acompañamiento de Nación.



El concejal afirmó que se proyecta un incremento en las áreas de Obras Públicas y Desarrollo Social, además de “un gran incremento en las becas estudiantiles municipales, no sólo en el valor, sino también en la cantidad de beneficiarios”. Estas ayudas alcanzarán a estudiantes de primaria, secundaria y la universidad.

Según el proyecto al que pudo acceder este medio, el presupuesto 2026 de Roca asciende a $122.172 millones y propone destinar el 42% del gasto total a infraestructura, con la Secretaría de Obras Públicas como principal área ejecutora. Allí se concentrarán más de $52.000 millones para pavimento, redes de servicios, alumbrado público y mejoras urbanas. Le siguen la Secretaría de Hacienda, con un 16% del total, y Desarrollo Social, que absorberá el 14% para sostener “las distintas políticas de desarrollo social implementadas en la gestión, sumado al subsidio al transporte público”.

El texto aclara que el esquema de financiamiento tendrá una fuerte dependencia de los ingresos externos, principalmente por coparticipación provincial y nacional, mientras que el 25,53% restante provendrá de tasas, derechos, multas y otros ingresos municipales. No obstante, advierte que “el plan de ajuste estatal que impulsa el presidente Javier Milei, que incluyó la suspensión de proyectos de obra pública, y por consiguiente la nula transferencia de fondos a provincias y municipios para estos fines, hizo replantear el financiamiento de la misma para el año 2026”. En ese contexto, el municipio prevé sostener la inversión mediante la venta de terrenos e inmuebles fiscales y el cobro de contribuciones de mejoras por pavimento, además de habilitar la posibilidad de endeudarse hasta $23.505 millones a través de bonos o créditos.

En materia de gasto, el 39% del presupuesto se destinará a personal, con una planta de 1.393 agentes, mientras que las inversiones en bienes y obras alcanzarán el 30%. El resto se distribuirá entre consumo, servicios y transferencias sociales, que crecerán un 47% respecto del año anterior. El documento subraya que “el presupuesto busca mantener el equilibrio financiero sin frenar la actividad local, priorizando la ejecución de obras con recursos propios y la contención social frente a la reducción de aportes nacionales”, reforzando así el objetivo de sostener el empleo, la obra pública y la asistencia en un contexto de ajuste y caída de recursos federales.

También desde el municipio manifestaron el acompañamiento a la economía informal. El concejal destacó el trabajo en conjunto con la Unión de Servicios de Empleo y Producción (USEP) para apoyar el emprendedurismo local.

Un sólo orador cuestionó el presupuesto 2026

Durante la jornada de Audiencia Pública, el único orador que se hizo presente fue Héctor David Morales, presidente del Club Fiske Menuco, quien cuestionó los fondos destinados a la propaganda, la venta de inmuebles fiscales, las tasas municipales y la falta de acceso a la información pública.

Morales expresó su descontento sobre la forma en que se asignan los fondos: «deberíamos discutir y modificar la partida millonaria que se invertirán en propaganda frente a los escasos recursos que se destinarán para personas con discapacidad y adultos mayores«, comentó a Diario RÍO NEGRO.

También se refirió a la cuestión de las tasas municipales, y afirmó que «los servicios no son eficientes«. Puso como ejemplo el emparejamiento y el regado de calles en los barrios, que según él, solo se realizan de manera efectiva 15 días antes de las elecciones. Además, señaló la doble carga que enfrentan los contribuyentes, quienes pagan alumbrado público tanto en las tasas municipales como en la factura de energía eléctrica de Edersa, a pesar de que la iluminación en muchos casos es deficiente.

En cuanto al financiamiento de la obra pública, el presidente del Club Fiske Menuco criticó la estrategia de venta de bienes y propiedades fiscales, calificándola como «el remate de las joyas de la abuela».

En respuesta a esto último, el concejal Paschetta dijo: «Lo que estamos llevando a cabo es la venta de parcelas, es decir, venta de terrenos municipales. Así como lo están haciendo otros municipios también». Según detalló estos terrenos provienen de las reservas fiscales que quedan en manos del municipio cada vez que se conforma un nuevo barrio. «Son una determinada cantidad de terrenos dependiendo de la cantidad del loteo. El municipio se queda con esos terrenos, pero también significan un gasto, porque tenés que cuidarlo, mantenerlo», remarcó.

Frente a ese costo, afirmó que la decisión es llevar esos lotes a remate público: “Nosotros lo que hacemos es ponerlo en subasta pública para que la gente pueda venir, anotarse y comprar ese terreno”. Esto, indicó, permite generar ingresos y dejar de asumir impuestos y gastos de conservación sobre terrenos que, en muchos casos, se encuentran en zonas residenciales de alto costo.

Paschetta aclaró que esta política no es nueva, pero que hoy cobra mayor relevancia por el contexto económico: “Hoy nosotros contamos con un panorama mucho más complejo, que es que el gobierno nacional no está acompañando ningún tipo de obra pública”. En ese escenario, dijo, el municipio depende casi exclusivamente de las tasas locales y de la coparticipación, pero también aclaró que esos recursos se percibían de forma intermitente: “Esos ingresos son por goteo, entran todos los días un poquito… y a veces provincia se atrasa porque Nación no le paga”.