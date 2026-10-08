Figueroa: «No pagarán Ingresos Brutos en 2028» quienes contraten neuquinos

El gobernador Rolando Figueroa anunció que en 2028 la Provincia eliminará el Impuesto a los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen nuevos trabajadores neuquinos. La medida fue presentada durante un encuentro en el Casino Magic, ante empresarios que asistieron a la exposición del Plan de Ejecución del Parque Industrial Capital, impulsado por la Municipalidad de Neuquén.

El beneficio va a estar vinculado al Registro Informativo de Empleadores (RIdE), una herramienta que, según explicó, permitirá identificar las nuevas incorporaciones laborales. Figueroa sostuvo que la política tributaria debe facilitar las inversiones y evitar que las empresas afronten impuestos antes de comenzar a generar ganancias.

«Lo importante es que no se le cobre al empresario antes de que comience a generar ganancias, sino que se le den oportunidades y que pague cuando comienza a generar esa renta», afirmó.

El gobernador señaló además que los proyectos que se incorporen al programa provincial Invierta Neuquén tendrán una alícuota de 0% de Ingresos Brutos. El incentivo se sumará a los beneficios tributarios que proyecta implementar el municipio para promover la radicación de empresas en el nuevo predio industrial.

En ese sentido, Figueroa destacó la iniciativa de Gaido y vinculó los incentivos fiscales provinciales con la generación de empleo local. «Si le sumamos los beneficios impositivos de la provincia y sabemos que entre todos generamos mayor cantidad de trabajo para los neuquinos, seguramente se va a generar un impacto positivo», sostuvo.

Durante la presentación, el intendente informó que 606 empresas neuquinas se inscribieron para acceder a terrenos en el Parque Industrial Capital. La demanda alcanzó las 1.362,5 hectáreas, una superficie superior a las 1.000 hectáreas previstas inicialmente para el desarrollo.

Gaido estimó que la instalación de industrias permitirá generar alrededor de 25.000 puestos de trabajo y destacó la importancia de ampliar la capacidad productiva de la ciudad.

En el encuentro también se expusieron las etapas de ejecución del proyecto, las obras previstas y el marco normativo que acompañará su desarrollo. Entre las iniciativas se encuentra la adhesión municipal a la ley provincial de promoción de inversiones y un proyecto de ordenanza para establecer un régimen de incentivos tributarios específico para el parque industrial.

Figueroa destacó los beneficios del RIGI y proyectó un superávit de 2.500 millones de dólares

En su discurso, Figueroa planteó que Neuquén incrementará su Producto Bruto Geográfico como consecuencia del aumento de la producción de petróleo y gas. Sin embargo, sostuvo que el principal objetivo es que ese crecimiento tenga efectos sobre los indicadores socioeconómicos y las condiciones de vida de la población.

«Incrementar el Producto Bruto Geográfico lo vamos a hacer de todas maneras, porque se produce más gas y petróleo. Pero lo importante es cómo se redistribuye, cómo afecta a los ratios socioeconómicos en la provincia del Neuquén y cómo nos afecta el metro cuadrado», manifestó.

El gobernador también destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una herramienta para generar actividad económica y previsibilidad en la industria hidrocarburífera. Recordó que el régimen inicialmente no incluía al upstream y que Neuquén solicitó su incorporación al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según explicó, los beneficios del régimen permitirán reducir al menos un 10% los costos asociados al impuesto sobre la renta, lo que contribuiría a mejorar la competitividad de los proyectos energéticos argentinos frente a Estados Unidos, especialmente en el mercado de gas natural licuado (GNL).

Figueroa también destacó el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro del régimen y sostuvo que la posibilidad de computarlo íntegramente mejora el valor actual neto de los proyectos de inversión.

En términos económicos, proyectó que el aumento de la actividad asociado al RIGI permitirá generar cerca de 2.500 millones de dólares de superávit para la provincia en 2030. En contrapartida, afirmó que Neuquén resignará unos 8 millones de dólares en concepto de Impuesto a las Ganancias durante los próximos cuatro años.

El mandatario vinculó estos incentivos con la necesidad de acelerar las inversiones durante la actual etapa de desarrollo de Vaca Muerta. Señaló que la previsibilidad económica es necesaria para colocar la producción en los mercados internacionales y competir con otros países productores.

«Tenemos que acelerar las inversiones en la ventana de tiempo que tenemos para colocar nuestra producción, pero tenemos que dar previsibilidad de que lo que vamos a sacar nos va a costar menos de lo que es el valor internacional para poder venderlo», expresó.

La distribución del barril de petróleo

Figueroa se refirió a la distribución de los ingresos derivados de la producción petrolera. El Estado nacional recibe el 17% de cada barril vendido por Neuquén, mientras que otro 10% se distribuye entre las provincias mediante el régimen de coparticipación. La provincia productora recibe, indicó, el 13%.

«El 13% lo tenemos que reinvertir inmediatamente, porque si no construimos la sustentabilidad social, no puede existir un proyecto económico que sea exitoso», afirmó.

El gobernador proyectó además que la Cuenca Neuquina alcanzará una producción de un millón de barriles diarios de petróleo.