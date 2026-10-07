Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta este miércoles 7 de octubre: los tramos más complicados por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por intensas lluvias en Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por la acumulación de agua y también por las ráfagas de viento que traerá el temporal.

Las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro: las horas más complicadas

Según el anuncio del SMN, por la lluvia se prevén dos alertas este miércoles: una de nivel naranja y otra amarilla. Para la primera se pronostican precipitaciones fuertes y persistentes, con «valores acumulados de entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

Respecto al nivel amarillo, se precisó que el «área será afectada por lluvias persistentes, con un volumen estimado de entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superado en forma local».

El organismo nacional detalló que las regiones bajo alerta por lluvia son:

En Neuquén : Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar

: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar En la provincia de Río Negro: El Cuy – General Roca – Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta – Avellaneda – Pichi Mahuida

En cuanto a la franja horaria más complicada será la tarde y noche.

Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta

De acuerdo al mapa compartido por el organismo nacional, las rutas en alerta naranja son las siguientes:

Ruta Nacional 22: Tramo Chichinales – Choele Choel – Río Colorado (conexión clave del Valle Medio rionegrino y flujo de carga hacia Buenos Aires).

Tramo (conexión clave del Valle Medio rionegrino y flujo de carga hacia Buenos Aires). Ruta Nacional 23: Prácticamente todo su trazado en la Línea Sur de Río Negro ( desde Maquinchao/Los Menucos hasta Valcheta y empalme RN 3 ).

Prácticamente todo su trazado en la Línea Sur de Río Negro ( ). Ruta Nacional 250: Tramo Choele Choel – General Conesa (conexión hacia el Puerto del Este y Viedma).

Tramo (conexión hacia el Puerto del Este y Viedma). Ruta Nacional 251: Tramo General Conesa – San Antonio Oeste / Río Colorado .

Tramo . Ruta Nacional 237: Sectores del tramo medio (zona Picún Leufú / Bajada del Agrio / Collón Curá ), en la transición entre Neuquén y Río Negro .

Sectores del tramo medio (zona ), en la transición entre Neuquén y Río Negro . Ruta Provincial 6 (Río Negro): Tramo Paso Córdova / El Cuy – Los Menucos / Sierra Colorada .

Tramo . Ruta Provincial 8 (Río Negro): Conexión Loma Campana / Añelo – General Roca por la meseta norte.

En tanto, los tramos en nivel amarillo son: