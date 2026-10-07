Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta este miércoles 7 de octubre: los tramos más complicados por lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por intensas precipitaciones que alcanzarán distintos sectores de Neuquén y Río Negro. Mirá el detalle de las rutas en las que se recomienda circular con precaución.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por intensas lluvias en Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por la acumulación de agua y también por las ráfagas de viento que traerá el temporal.
Las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro: las horas más complicadas
Según el anuncio del SMN, por la lluvia se prevén dos alertas este miércoles: una de nivel naranja y otra amarilla. Para la primera se pronostican precipitaciones fuertes y persistentes, con «valores acumulados de entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».
Respecto al nivel amarillo, se precisó que el «área será afectada por lluvias persistentes, con un volumen estimado de entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superado en forma local».
El organismo nacional detalló que las regiones bajo alerta por lluvia son:
- En Neuquén: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar
- En la provincia de Río Negro: El Cuy – General Roca – Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta – Avellaneda – Pichi Mahuida
En cuanto a la franja horaria más complicada será la tarde y noche.
Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta
De acuerdo al mapa compartido por el organismo nacional, las rutas en alerta naranja son las siguientes:
- Ruta Nacional 22: Tramo Chichinales – Choele Choel – Río Colorado (conexión clave del Valle Medio rionegrino y flujo de carga hacia Buenos Aires).
- Ruta Nacional 23: Prácticamente todo su trazado en la Línea Sur de Río Negro (desde Maquinchao/Los Menucos hasta Valcheta y empalme RN 3).
- Ruta Nacional 250: Tramo Choele Choel – General Conesa (conexión hacia el Puerto del Este y Viedma).
- Ruta Nacional 251: Tramo General Conesa – San Antonio Oeste / Río Colorado.
- Ruta Nacional 237: Sectores del tramo medio (zona Picún Leufú / Bajada del Agrio / Collón Curá), en la transición entre Neuquén y Río Negro.
- Ruta Provincial 6 (Río Negro): Tramo Paso Córdova / El Cuy – Los Menucos / Sierra Colorada.
- Ruta Provincial 8 (Río Negro): Conexión Loma Campana / Añelo – General Roca por la meseta norte.
En tanto, los tramos en nivel amarillo son:
- Ruta Nacional 22: Corredor de altísimo tránsito Neuquén Capital – Plottier – Senillosa – Arroyito y el tramo del Alto Valle (Cipolletti – Allen – General Roca – Villa Regina).
- Ruta Nacional 151: Tramo Cipolletti – Cinco Saltos – Barda del Medio – Catriel (corredor petrolero y productivo clave de la cuenca).
- Ruta Nacional 40: Trazado neuquino de norte a sur (Chos Malal – Loncopué – Zapala – Junín de los Andes – San Martín de los Andes).
- Ruta Nacional 222 / RN 242: Accesos a pasos cordilleranos (Pino Hachado y Cardenal Samoré) y zonas mineras/turísticas del oeste neuquino.
- Ruta Nacional 3: Tramo costero rionegrino Viedma – San Antonio Oeste.
- Ruta Provincial 7 y RP 17 (Neuquén): Corredor Neuquén – Centenario – Vista Alegre – Añelo (acceso principal a la formación Vaca Muerta).
- Ruta Provincial 65 (Río Negro): Ruta chica del Alto Valle (Cipolletti – Fernández Oro – Allen – Roca).
- Ruta Provincial 1 (Río Negro): Camino de la Costa (Viedma – El Cóndor – Las Grutas).
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