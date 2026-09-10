Mariano Gaido y Rolando Figueroa impulsan una nueva urbanización en la meseta con 1700 lotes

El intendente de Neuquén y el gobernador provincial dieron el primer paso en su agenda conjunta al recorrer el inicio de las obras para la creación de 1700 nuevos lotes con servicios en la meseta de la ciudad de Neuquén. Este desarrollo que tuvo lugar en la Cuenca Intermedia busca responder a la alta demanda habitacional de una capital en constante expansión.

En un esfuerzo coordinado entre el municipio capitalino y el gobierno provincial, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa pusieron en marcha un nuevo desarrollo urbanístico en la meseta neuquina que sumará 1700 nuevos lotes con servicios.

Asi se veía antes, era un sector sin urbanización que se usaba como un basural.

Durante una recorrida por el sector, Gaido resaltó la magnitud del programa habitacional y el ritmo de expansión de la capital. «Estamos muy orgullosos de que en la provincia y en la ciudad de Neuquén, junto con el gobernador, estemos lanzando el programa habitacional de 1700 soluciones habitacionales más importante de la República Argentina», afirmó el intendente neuquino, quien detalló que ya se han entregado 6000 lotes bajo esta modalidad.

Asismismo, advirtió sobre la dinámica demográfica local: «Es la capital que más crece en el país: recibe 95 personas por día«, enfatizando la necesidad de que el desarrollo urbano se mantenga planificado.

Por su parte, Figueroa vinculó el plan habitacional con el buen rendimiento de indicadores macroeconómicos y laborales en la región. «Hoy las estadísticas muestran que no solo hemos crecido en la generación de empleo privado, sino también en la cantidad de empresas. Somos el único lugar de la Argentina donde han crecido», sostuvo el mandatario provincial. En esa línea, remarcó que el acceso a la tierra busca dar respuesta a las familias que afrontan costos de alquiler mediante un programa integral que incluye financiamiento con préstamos no bancarios.

Detalles de la obra y plazos

Los trabajos en el terreno, que antes era un sector sin urbanización y usado como un basural, comenzaron hace aproximadamente un mes y están a cargo de equipos técnicos de Provincia y Municipio. El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, indicó que la infraestructura prevista para la primera etapa deberá estar concluida en marzo de 2027.

Esta primera fase abarca los sectores I, II y VII de la Cuenca Intermedia, sumando un total de 569 terrenos distribuidos de la siguiente manera:

Sector I: 114 lotes

Sector II: 219 lotes

Sector VII: 236 lotes

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marcos Zapata, precisó que la inversión total supera los 17.000 millones de pesos y detalló la transformación del predio: «En este lugar estamos puntualmente parados sobre la última de las manzanas del primero de los loteos, un lugar que hasta hace un mes era un basurero. Hoy estamos con el movimiento de suelo prácticamente listo».

Los terrenos contarán con provisión completa de infraestructura básica como luz, gas, agua, cloacas y cordón cuneta e incluirán tanto lotes destinados a viviendas unifamiliares (con una superficie mínima de 160 metros cuadrados) como parcelas proyectadas para desarrollos multifamiliares.