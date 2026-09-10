Dónde ver Terminator y cuál es el orden cronológico de sus películas
La popular saga que plantea un futuro donde la tecnología amenaza a la humanidad volvió a causar furor, impulsada por el debate sobre el avance de la IA y la advertencia de un jefe de seguridad de Anthropic, quien admitió que existe la posibilidad de que "acabe con la humanidad".
En medio del debate generado por la rápida evolución y las posibles consecuencias de la IA -potenciado por la advertencia del jefe de seguridad de Anthropic al admitir más de un 10 % de probabilidad de que esta «acabe con la humanidad»-, renació el interés por un clásico cinematográfico tomado como referencia: Terminator.
Por ello acá te contamos un poco más sobre que se trata, dónde verla y cuál es el orden cronológico de sus películas.
Terminator: todo lo que necesitas saber de la saga
Terminator es un clásico del cine encabezado por Arnold Schwarzenegger. Desde su nacimiento en 1984, la franquicia se expandió hasta incluir seis películas, una serie de televisión, entregas web, videojuegos, cómics y diversos productos multimedia.
Esta legendaria saga de ciencia ficción plantea un futuro donde la tecnología amenaza a la humanidad, mientras narra la resistencia contra Skynet para evitar la extinción. Sin embargo, los constantes viajes en el tiempo y reajustes temporales pueden dificultar saber en qué orden y dónde ver cada una de sus producciones.
- Terminator (1984): se la puede ver en Prime Video, Movistar+, Filmin. Es la primera película de la saga y presenta al mundo el icónico androide cibernético disfrazado de humano de Arnold Schwarzenegger, conocido como Cyberdyne Systems Modelo 101, T-800, o simplemente Terminator. El personaje de Schwarzenegger fue enviado en el tiempo desde 2029 a 1984 con la misión de matar a una mujer llamada Sarah Connor (Linda Hamilton) en Los Ángeles. Por suerte para Sarah, un soldado humano llamado Kyle Reese (Michael Biehn) también fue enviado al pasado para impedir que Terminator completara su misión.
- Terminator 2: El juicio final (1991): se la puede alquilar o comprar por Apple TV, Google Play, Rakuten, Microsoft. Se trata de la segunda película en la que el objetivo es el hijo de Sarah Connor y Kyle Reese. Esta vez, Skynet envía al T-1000 (Robert Patrick), un avanzado Terminator que está hecho de metal líquido casi indestructible, a 1995 para matar a John Connor (Edward Furlong) cuando era un niño.
- Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003): Se puede ver en Movistar+ o Amazon Prime Video. Terminator 3 está ambientada principalmente en 2004 y existe en un mundo en el que el Día del Juicio de 1997 nunca ocurrió debido a los acontecimientos de la última película.
- Terminator Salvation (2009): se puede ver en HBO Max o alquiler en Movistar+. La película se sitúa en 2018 y se centra en la guerra entre la humanidad y la red informática Skynet. Esta muestra abandona la fórmula de la serie con Schwarzenegger como el Modelo 101 Terminator que viaja al pasado para proteger o matar a alguien de importancia en el futuro
- Terminator: Destino oscuro (2019): se la puede ver en Disney+. Esta ignora todo lo que ocurrió después de Terminator 2 y tiene lugar en una línea temporal en la que Sarah Connor logró detener a Skynet. Destino oscuro se desplaza entonces al año 2020, donde la humanidad se ve amenazada no tanto por Skynet, sino por otra IA llamada Legión.
- Terminator Génesis (2015): se puede ver en Prime Video, HBO Max. Es un nuevo comienzo que cambia toda la línea temporal de la franquicia. Génesis comienza en 2029 con la Resistencia preparándose para enviar a Kyle Reese (Jai Courtney) de vuelta a 1984 para salvar a Sarah Connor (Emilia Clarke) del T-800.
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