Dónde ver Terminator y cuál es el orden cronológico de sus películas

En medio del debate generado por la rápida evolución y las posibles consecuencias de la IA -potenciado por la advertencia del jefe de seguridad de Anthropic al admitir más de un 10 % de probabilidad de que esta «acabe con la humanidad»-, renació el interés por un clásico cinematográfico tomado como referencia: Terminator.

Por ello acá te contamos un poco más sobre que se trata, dónde verla y cuál es el orden cronológico de sus películas.

Terminator: todo lo que necesitas saber de la saga

Terminator es un clásico del cine encabezado por Arnold Schwarzenegger. Desde su nacimiento en 1984, la franquicia se expandió hasta incluir seis películas, una serie de televisión, entregas web, videojuegos, cómics y diversos productos multimedia.

Esta legendaria saga de ciencia ficción plantea un futuro donde la tecnología amenaza a la humanidad, mientras narra la resistencia contra Skynet para evitar la extinción. Sin embargo, los constantes viajes en el tiempo y reajustes temporales pueden dificultar saber en qué orden y dónde ver cada una de sus producciones.