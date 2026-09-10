Quiénes son Mendieta y Bacidalupe, los pibes convocados en Boca para recibir a Central Córdoba

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba este viernes desde las 21:30 por la novena fecha del torneo Clausura. Luego, el martes visitará a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras la victoria por 1-0 en la Bombonera, y Rodolfo Arruabarrena tiene decidido realizar una rotación.

Además, el entrenador cuenta con varias bajas. A Milton Delgado y Ayrton Costa, ambos lesionados, se sumó este jueves Camilo Rey Domenech, quien sufrió un desgarro en el aductor y será baja, como mínimo, durante dos semanas. A su vez, Álvaro Montero se encuentra en Colombia por el fallecimiento de su abuela, mientras que Kevin Zenón, titular en el último partido por el torneo local, fue vendido al Atlas de México.

Mendieta y Bacidalupe, las novedades en la lista de convocados

Por todas esas ausencias, para el duelo ante el Ferroviario el «Vasco» decidió convocar a dos juveniles de la Reserva: Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe. Por otro lado, vuelve a aparecer en la lista el defensor Matías Satas, quien debutó ante Gimnasia de Mendoza el sábado pasado, mientrás que no está Lautaro Bianco.

Por un lado, Mendieta es un mediocampista categoría 2006 que firmó su primer contrato con el Xeneize en junio de este año, con 20 años, luego de meses con buenos rendimientos con los que se ganó un lugar en el equipo de Mariano Herrón.

El oriundo de Merlo se caracteriza por ser un volante con buena pegada y llegada al área rival y en el penúltimo partido del Clausura de la Liga Proyección aportó una asistencia fundamental para el triunfo del Xeneize.

⏱️🔥 Final del primer tiempo | Boca le gana 1-0 a Quilmes con un golazo de Tomás Márquez.



➜ El Xeneize recuperó alto, generó muchísimo y mereció más. A los 34’, Mendieta le metió un pase al espacio al ‘10’, que eludió en una baldosa al arquero y definió.pic.twitter.com/wgyCPsl0uu — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 3, 2026

Bacidalupe, por su parte, es un delantero categoría 2007 que tiene recorrido en las juveniles de la Selección Argentina. El año pasado, tras recuperarse de una fractura en el peroné que sufrió a fines de 2024, firmó la extensión de su vínculo con hasta fines de 2028.

El entrerriano, que se siente más cómodo como segunda punta, se ganó el puesto como centrodelantero de la Reserva en los últimos meses y el miércoles marcó los dos goles de Boca en la victoria por 2-0 ante Platense.

⏱️ Final del primer tiempo | Boca le gana 1-0 a Platense, con un gol de Rodrigo Bacidalupe.



➜ No hubo tanto juego, mayormente por el mal estado del campo. A los 9’, el delantero aprovechó un error defensivo del Calamar y marcó un único tanto.pic.twitter.com/CbFvXS6bXJ — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 9, 2026

De todas formas, Arruabarrena definirá a última hora quiénes integrarán el banco de suplentes ante el Ferroviario. De los 24 jugadores que convocó, solo uno quedará afuera.