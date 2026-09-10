Victoria Granatto se defendió de las críticas por su frase sobre Lionel Messi: «Las sacaron de contexto»

En los últimos días, los dichos de Victoria Granatto sobre Lionel Messi se viralizaron en las redes sociales y la jugadora campeona del mundo con Las Leonas se defendió de las críticas.

A través de un descargo en su cuenta de Instagram, señaló que su frase había sido «absolutamente sacada de contexto» y aclaró lo que quiso decir.

«Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot)», expresó Granatto en una entrevista lo que generó múltiples críticas en las redes sociales.

"Ninguneo a Messi"



Porque una jugadora de Las Leonas menospreció el saludo de Messi. pic.twitter.com/9cZpF54dUd — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026

En su descargo, Granatto dijo que «mal interpretaron» su frase y que su «única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey».

«De más está decir y hasta me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Porque nos hizo muy felices, y lo vamos a extrañar», continuó.

«Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más», aseguró.

«Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento», concluyó.