Martín Soria y su rechazo a los cambios en la Ley de Glaciares: «No es un proyecto técnico, es una reforma ideológica»

El senador por Río Negro Martín Soria (Justicialista) afirmó que la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno «no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales» sino “una reforma ideológica”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos al tomar la palabra durante la sesión en la Cámara alta.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay», aseguró y afirmó la reforma servirá para abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte «no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”, en referencia a los incendios forestales que han azotado a Río Negro y Chubut en los dos últimos veranos.

«No estoy en contra de la minería»

«No estoy en contra de la minería y de generar puestos de trabajo. Pero hay que hacerlo responsablemente, cuidando el medio ambiente, que paguen lo que deben pagar por recursos que son de nuestros hijos y nietos, recursos que son de las provincias», concluyó el legislador rionegrino.