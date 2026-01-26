Alcohol al volante en verano: el desafío de la seguridad vial estas vacaciones en Neuquén y Río Negro

Las vacaciones de verano y la afluencia del turismo en los principales destinos aumentan el riesgo de accidentes de tránsito en las rutas y caminos de Neuquén y Río Negro. Si se le suma el mayor consumo de alcohol, la combinación puede ser fatal. Así, el foco se pone en la prevención y los controles de tránsito: el fin de semana pasado se detectaron 16 alcoholemias positivas en la Ruta de los Siete Lagos y nueve en Villa La Angostura. Ya en territorio rionegrino, según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se recogieron 106 positivos de 16.234 testeos.



El director de Seguridad Vial de Neuquén, Diego Alfonso, subrayó que el aumento de alcoholemias positivas no significa un aumento de la problemática, sino que evidencian el fortalecimiento de los operativos. “Si hay más controles, van a ser mayores los números. La idea siempre es implementar estos operativos para que, ojalá, podamos llegar a hacer mil o millones de pruebas de alcoholemia y tengamos cero positivos”, enfatizó.



Indicó que los procedimientos se intensifican en la temporada estival, particularmente en la zona de Los Lagos y puntos turísticos clave como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Chos Malal y Piedra del Águila, así como en Mari Menuco y Arroyito para el “regreso seguro” de los fines de semana.



Alfonso vio con preocupación la detección de las 16 alcoholemias positivas en la Ruta de los Siete Lagos, ya que se trata de un camino peligroso con curvas, contracurvas y precipicios. “El conductor sabe que no debe consumir alcohol para manejar”, remarcó e hizo un llamado a la sociedad: “Asuman la responsabilidad”.



La referente de la organización “Bien Argentino” y especialista en procedimientos contravencionales, Sandra Torres, destacó este operativo “inédito” en San Martín de los Andes y celebró la articulación entre las diferentes áreas. Enumeró al Consejo de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Gendarmería, la Policía de Neuquén, la Policía Federal y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Señaló que ese es el camino que hay que seguir. Sostuvo que se ha registrado un incremento de siniestralidad en esta localidad tan relevante para el turismo neuquino. Según los datos de Bien Argentino, aportados por la Policía de Neuquén, en 2025 San Martín de los Andes registró 245 accidentes de tránsito, mientras que en Villa La Angostura y zonas de influencia se constataron 62 siniestros.



La referente resaltó el rol del Observatorio de Seguridad Vial de Villa La Angostura. “Mantiene una tasa bastante baja respecto a la mortalidad o la siniestralidad”, comentó. Atribuyó este logro a una sólida mesa interinstitucional y al compromiso coordinado, en contraste con otras localidades que aún enfrentan desafíos mayores.

Las autoridades coinciden en que aumentan las alcoholemias positivas en el verano. (Archivo Matías Subat).-

Río Negro: miles de testeos



La situación en la provincia vecina presenta desafíos similares. El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio, aportó cifras contundentes sobre el trabajo realizado durante el primer mes del año. En enero realizaron 16.234 testeos, de los cuales 106 resultaron con alcoholemias positivas. A esto se suman los operativos de las patrullas azules de la Agencia, que controlaron 1.388 vehículos en rutas abiertas y detectaron solo tres casos positivos.



Al analizar la distribución geográfica, Di Gregorio confirmó que la mayor cantidad de positivos se concentra en la Zona Andina. Allí, en localidades como Dina Huapi, Bariloche y El Bolsón se realizaron 10.851 controles con un saldo de 46 conductores alcoholizados. “Son localidades grandes y hay más circulación”, explicó el funcionario.



Di Gregorio remarcó la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol en caminos de montaña. “El que va alcoholizado en esa zona representa un doble peligro, no solo para él mismo, sino para terceros, porque son caminos sinuosos. La ruta en mal estado y el alcohol conforman un combo letal”, enfatizó.

Alcohol cero al Volante. Foto: Florencia Salto

El impacto del “Alcohol Cero”



Tanto en Neuquén como en Río Negro, la vigencia de la ley de Alcohol Cero parece influir de manera paulatina en la conducta social. Di Gregorio observó un cambio de hábitos: “La gente toma conciencia. Comerciantes amigos comentan que los fines de semana venden más bebidas sin alcohol que antes. Es un granito de arena, pero ayuda”. Sin embargo, aclaró que la ley por sí sola no basta: “Lo esencial acá son los controles. Sin control, la norma no serviría”.



Torres señaló que bajó el consumo de alcohol al volante en parte por el temor a las sanciones, la retención del vehículo o la licencia. Reconoció que la gente tomó mayor conciencia, pero advirtió que “conducir alcoholizado o bajo los efectos de las drogas aumenta casi en un 80% las probabilidades de tener un siniestro vial”.



El mensaje de las autoridades y referentes es claro: “La seguridad vial depende de cada uno de nosotros. Seamos responsables y salgamos a disfrutar de las vacaciones”, concluyó Diego Alfonso.

Mapa del riesgo: las rutas y zonas críticas que preocupan en Neuquén y Río Negro

La geografía patagónica y el estado de la infraestructura vial configuran un escenario de alto riesgo, especialmente en temporadas de turismo y con el aumento del tránsito. Funcionarios de Seguridad Vial y organizaciones civiles identificaron los puntos críticos en Neuquén y Río Negro donde la combinación de factores aumenta significativamente la siniestralidad.



En Neuquén, la atención se centra en la Ruta de los Siete Lagos (parte de la Ruta Nacional 40). Sandra Torres, referente de “Bien Argentino”, la calificó como la zona “más crítica”, donde la inexperiencia de algunos turistas en conducción de montaña se suma a los peligros de curvas cerradas, precipicios, exceso de velocidad y sobrepasos indebidos. Los accesos a Villa La Angostura y San Martín de los Andes desde las Rutas 237 y 40 también exigen máxima precaución.



Indicó que la Ruta Provincial 7, columna vertebral de la actividad petrolera, es otro foco de riesgo debido al intenso flujo de tránsito pesado, transporte de personal y vehículos particulares.



El director de Seguridad Vial de Neuquén, Diego Alfonso, añadió la Ruta 22 en el tramo Zapala-Cutral Có y el sector de Arroyito hacia la capital provincial.



En Río Negro, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, identificó a las rutas nacionales 22 y 151 como las más conflictivas en el Alto Valle. La Ruta 22 soporta un “tránsito intenso” en un “solo carril” en muchos tramos, con una mezcla peligrosa de vehículos que incluyen motos, bicicletas, trabajadores y los nuevos bitrenes.



Agregó que hacia la costa atlántica, la Ruta Nacional 3 cerca de San Antonio Oeste presenta “extrema peligrosidad” por la gran cantidad de camiones. En la Zona Andina, destacó la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón.



Las recomendaciones unánimes incluyen respetar los límites de velocidad, evitar cualquier tipo de sobrepaso en curvas o lomas, mantener una distancia segura y, fundamentalmente, eliminar por completo el consumo de alcohol al volante para prevenir las tragedias que enlutan la temporada de verano en las rutas que atraviesan Neuquén y Río Negro.

Adelantamientos indebidos y documentación: otras faltas frecuentes en Neuquén

Más allá de la ingesta de alcohol, Alfonso identificó otras infracciones que generan preocupación en las rutas neuquinas, como los adelantamientos en sectores prohibidos.



“Hay muchos conductores que se largan a hacer maniobras que son muy arriesgadas y ponen en riesgo su vida y la de terceros”, alertó el funcionario sobre estas acciones imprudentes en zonas de curvas o doble línea amarilla.

Además, señaló un problema recurrente con la documentación: muchos conductores confían exclusivamente en la versión digital de su seguro o licencia, pero al llegar a los controles en zonas sin señal, no pueden exhibirla. “Cuando no pueden abrir la digitalización, se toma como inválido”, explicó. Recomendó llevar los papeles impresos o descargados previamente en el celular.