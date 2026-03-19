Mauricio Macri afirmó que el PRO no cuestiona el rumbo sino que «viene a completarlo, somos el próximo paso”

La exdiputada nacional y referente del PRO, María Eugenia Vidal, estuvo a cargo de la apertura del evento encabezado por el fundador del espacio, Mauricio Macri, que se lleva a cabo en Parque Norte y aseguró que en el 2027 “van a volver a ser protagonistas«.

En el cierre, el expresidente sostuvo que no coinciden «en todo» con el Gobierno de Javier Milei y que «son el próximo paso».

El mensaje de Mauricio Macri en el acto del PRO

Macri dijo en su discurso que no le darán un excusa al “populismo” para “volver” y agregó que el PRO no nació «solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda».

«El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso», sostuvo.

«¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, agregó.

Destacó de la gestión de Milei el equilibrio fiscal. «Es un logro histórico, la estabilización era indispensable”. Pero aclaró: “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”.

María Eugenia Vidal sobre el PRO de cara al 2027

Vidal manifestó que desde la fuerza deben pensar y proyectar las bases “de este mundo nuevo que se está reconfigurando” y ”traérselo» a los ciudadanos argentinos.

“Tenemos que hacerlo desde el Estado. Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo, dejar atrás las discusiones que otros países dejaron atrás, apoyar lo que está bien y plantear el futuro. Desde el PRO, tenemos que salir contagiar a la gente que está afuera. Salir a la calle convencidos de que defendemos el mejor proyecto y volver entusiasmar a otros», dijo la exgobernadora de Buenos Aires.

Y continuó: «Contarles de la Argentina que estamos programando, de esa Argentina del futuro que, como Mauricio (Macri) siempre nos dijo, enfocarnos en esas personas que se rompen el alma trabajando, que apuesta a estudiar y a trabajar y que no está angustiado porque no llega a fin de mes y que sus hijos van a vivir mejor que él”.

Para finalizar, remarcó impulsar un país “donde se viva bien” pero “no se construye solo”, sino “trabajando como solamente el PRO sabe hacerlo”, concluyó.

Con Noticias Argentinas e Infobae.