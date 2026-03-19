Previo a su viaje a Hungría, Javier Milei viaja a Tucumán para participar del FENOA

El presidenteJavier Milei estará presente este jueves en San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del Noroeste Argentino (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. En la previa estará acompañado por el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo.

La sede del evento será en el Hotel Hilton Garden Inn, donde el presidente de la Nación cerrará el seminario titulado “La hora de las provincias”, sumándose al plan de un recorrido político y estratégico por diversas provincias del país.

La actividad estará centrada en el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. La bienvenida del gobernador de Tucumán en el aeropuerto representará un gesto de sintonía institucional entre ambos mandatarios tras una serie de diferencias e ideales en disputa tras el distrito.

El anuncio oficial de la visita de Javier Milei a Tucumán (Foto: prensa LLA)

Osvsaldo Jaldo intentó bajar la tensión de la llegada del mandatario y prometió medidas de seguridad importantes para Milei, cuyo entorno anticipó que puede realizar una breve recorrida antes del Foro para saludar a la gente. “Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, afirmó el gobernador.

Javier Milei en Tucumán: quiénes estarán presentes en en el Foro Económico del NOA

Para la jornada histórica del presidente en la provincia, algunos representantes políticos que estarán presentes en el evento son:

Patricia Bullrich , senadora nacional y figura clave del oficialismo

, senadora nacional y figura clave del oficialismo Lisandro Catalán , exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia

, exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Martín Migoya , CEO de Globant

, CEO de Globant Fernando Marull , economista

, economista Sebastián Budeguer, empresario

La presencia de los políticos buscará el objetivo de analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

La visita tanto de Javier Milei como de Patricia Bullrich estará condicionada tras el ataque al diputado nacional de la fuerza violeta Federico Pelli, perpetrado por un referente del PJ local la semana pasada, sumando un nuevo eje de tensión al asunto.