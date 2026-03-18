Sueños compartidos: Mauricio Macri afirmó que Alberto Fernández lo presionó a que envíe fondos a las Madres

El expresidente Mauricio Macri declaró en Comodoro Py, este miércoles, como testigo en el juicio por la causa de Sueños Compartidos. Sostuvo que mientras era jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Su declaración se extendió por menos de 20 minutos.

La declaración de Mauricio Macri por «Sueños Compartidos»

Macri estuvo hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales, informó Infobae.

«Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, aseguró Macri.

Y añadió: Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

En su declaración dijo que era “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

El expresidente también rememoró un episodio en el que Hebe de Bonafini y“otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”l

Qué investiga la causa Sueños Compartidos

La causa «Sueños Compartidos» investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

la fiscalía solicitó la citación de 92 testigos y sostuvo que las adjudicaciones se concretaron “sin licitación previa”; en la misma línea. Aseguró que el Ministerio de Planificación aportó el financiamiento, mientras que los municipios y las provincias realizaban la “fiscalización técnica secundaria”.

Desde Noticias Argentinas señalaron que en la investigación, entre las irregularidades detectadas, indicaron falta de controles e inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales, y ausencia de monitoreo en la planificación de las obras.