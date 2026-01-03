Milei volvió a pronunciarse sobre Venezuela y celebró en redes la captura de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente su postura sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Fiel a su estilo confrontativo, el mandatario argentino utilizó su cuenta de X para difundir un extenso mensaje en el que volvió a celebrar el hecho comandado por Donald Trump y cuestionó duramente a sectores de la izquierda, como también el progresismo internacional.

El nuevo comunicado de Javier Milei sobre la detención de Maduro en Venezuela

En su publicación, Milei planteó lo que definió como una “contradicción” de los sectores de izquierda, al señalar que mientras muchos venezolanos celebran la caída del gobierno chavista, referentes progresistas que viven en democracias occidentales critican el desenlace. Según el Presidente, ese contraste expone una supuesta incoherencia entre el discurso en defensa de la democracia y el respaldo a gobiernos autoritarios.

El jefe de Estado argentino calificó a Maduro como un “dictador” y sostuvo que su gestión derivó en una profunda crisis social y económica en Venezuela, con altos niveles de pobreza y una masiva migración de ciudadanos. En ese marco, también mencionó el caso del ciudadano argentino Nahuel Gallo, a quien vinculó con el accionar del gobierno venezolano.

En el mismo mensaje, Milei reivindicó su posición en defensa de la “libertad” y la “democracia”, y volvió a cargar contra el socialismo, al que responsabilizó por los problemas estructurales de la región. El posteo cerró con consignas habituales del mandatario y del espacio político que lidera, La Libertad Avanza.

Las declaraciones se suman a una serie de posicionamientos públicos del Presidente argentino sobre la crisis venezolana y su alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, en un contexto regional e internacional marcado por fuertes tensiones políticas e ideológicas.

El Gobierno endurece los controles y restringe el ingreso al país de venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro

«La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro», informó en su cuenta de la red social X.

Luego precisó que la Dirección Nacional de Migraciones, «en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional», fijó restricciones para el ingreso a la Argentina de «ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro».

Remarcó que las limitaciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y «sancionados por los EE.UU, entre otros».

«Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país», concluyó Adorni.