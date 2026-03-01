Milei y una confrontación directa con los K en el Congreso: gritos y chicanas en la apertura de sesiones 2026

“Ustedes también pueden gritar, porque soy el presidente de ustedes aunque no les guste”. Apenas arrancó su discurso, el presidente Javier Milei dejó en claro qué fue a hacer al Congreso: confrontar de manera directa con el kirchnerismo. Su frase fue el puntapié inicial de una Asamblea Legislativa al rojo vivo donde los gritos y chicanas se llevaron puesto el discurso de apertura de sesiones.

El Milei que había prometido abandonar los insultos quedó atrás. Más allá de un liviano agradecimiento al Congreso por las leyes sancionadas en extraordinarias, el presidente se dedicó a agraviar a los diputados de Unión por la Patria, sentados a su izquierda, que respondieron los ataques en el mismo tono. La militancia libertaria apostada en la tercera bandeja del recinto estallaba de euforia.

Ofuscado, Germán Martínez, jefe del bloque peronista, se acercó al estrado principal a quejarse con Martín Menem por el nivel de violencia que Milei descargaba su bancada. La respuesta del presidente de la Cámara de Diputados fue como la de quien cree que no hay nada que hacer.

“Me encanta domarlos”, fue una de las numerosas chicanas que Milei dirigió hacia el kirchnerismo. Juan Grabois, uno de los que recibió insultos de la militancia, se paró ante Milei con el gesto de la saga “Los juegos del hambre”. “¡Tobillera, tobillera!”, gritaron los seguidores mileístas en otro momento. Fueron solo algunas de las escenas que se repitieron a lo largo de todo el acto.

Entre otros bloques, los rostros eran de total indignación. Sentado en primera fila en el sector de gobernadores, el cordobés Martín Llaryora no aplaudió ningún pasaje del discurso, a diferencia de los demás mandatarios. Con irritación, también escuchaban a Milei desde el fondo los diputados de Provincias Unidas Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carolina Basualdo.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, del flamante interbloque Impulso País, no tuvo tanta paciencia como los diputados de su espacio: apenas comenzó a subir la temperatura de la Asamblea Legislativa, tomó sus pertenencias y abandonó del recinto. También lo hicieron otros senadores, como la neuquina Julieta Corroza.

Entre los invitados a la apertura de sesiones figuró ni más ni menos que Rodrigo De Loredo. Fue convocado por Menem en calidad de “ex jefe de bloque”, al igual que Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Ambos compartieron un palco al lado del que ocupaban el asesor Santiago Caputo, el tuitero conocido como “Gordo Dan” y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Quienes estuvieron presente en la apertura de sesiones 2026

Llaryora y Schiaretti se mostraron juntos y hubo foto. Fue antes de la llegada de Milei, cuando ambos compartieron una reunión con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y diputados del bloque Provincias Unidas. Según se informó, dialogaron sobre la agenda legislativa 2026 “con eje en la defensa de los intereses de las provincias”.

Además de Llaryora y Pullaro, estuvieron presentes en el recinto los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Elías Suárez (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Del otro lado del estrado principal se ubicó el Gabinete en pleno. Los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Pettovello (Capital Humano) se llevaron menciones especiales de Milei. También el “padre del liberalismo económico” Alberto Benegas Lynch padre, quien se sentó en el palco central junto a los padres del presidente.

Sin embargo, la que recibió el mayor espaldarazo fue la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich. Ubicada en primerísima fila, justo delante del cordobés Luis Juez, Bullrich intercambió pulgares en alto con Milei, quien hasta se apartó del atril desde el que hablaba para darle un abrazo. Fue cuando pronunció el lema “el que las hace, las paga”.

La Asamblea también estuvo marcada por la frialdad Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. No solo no se miraron, ni mucho menos se saludaron. En uno de los pocos momentos de calma, el presidente habló de quienes “sueñan con el sillón de Rivadavia” e hizo un sutil gesto con el hombro, hacia el costado donde se ubicaba Villarruel.

La vicepresidenta fue recibida con un silencio de radio al ingresar al recinto para abrir la Asamblea Legislativa. Por el contrario, Menem fue ovacionado. Cuando le llegó el turno a Milei (quien volvió a entrar por un costado, en lugar de hacerlo por la puerta principal) la militancia entonó “Panic Show”, la canción de La Renga que se transformó en un himno violeta.