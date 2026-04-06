Mosconi se suma al histórico plan de 500 cuadras: Cipolletti asfaltará una calle clave entre la Ruta 22 y la 65

Según indicó el municipio, los trabajos comenzarán en un plazo de 20 a 25 días. Foto: municipio de Cipolletti.

El plan histórico de 500 cuadras de asfalto en Cipolletti sumará un nuevo hito con la pavimentación de la calle Mosconi. Esta arteria resulta fundamental para el esquema vial local, ya que funciona como el nexo principal entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65 (Ruta Chica).

Los trabajos, que se estima comenzarán en un plazo de 20 a 25 días, contemplan una intervención integral sobre 900 metros lineales. El diseño técnico incluye una calzada de ocho metros y medio de ancho, banquinas consolidadas y un sistema de alumbrado que ya se encuentra en proceso de licitación.

Cipolletti responde a un pedido histórico y avanza con un ambicioso plan de 500 cuadras

Esta mejora no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ambicioso proyecto de modernización que busca saldar un pedido histórico de los ciudadanos. Desde el municipio explicaron que uno de los principales objetivos es garantizar un tránsito fluido y seguro para los miles de residentes que circulan por allí diariamente.

«Más conectividad, mejor circulación y calles en condiciones para cada barrio», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Respecto al origen de los fondos para estas tareas, el intendente Rodrigo Buteler destacó la solvencia económica de la gestión actual. Al respecto, el jefe comunal señaló: “Se trata de un plan histórico, el más grande de pavimentación que haya tenido la ciudad, financiado 100% con recursos municipales”.

Hacia mediados de marzo, el Ejecutivo municipal reportó un avance significativo en el cronograma de tareas generales. A través de sus canales oficiales, se confirmó que ya se han completado 53 calles asfaltadas, manteniendo la meta firme de alcanzar las 500 cuadras previstas.

De esta manera, el municipio continúa con su despliegue de maquinaria y personal técnico para transformar la red vial de la ciudad. Con la incorporación de la calle Mosconi, se da un paso decisivo hacia una comunidad más integrada, eficiente y preparada para el constante crecimiento del parque automotor.