Multitudinaria marcha en rechazo a la reforma laboral en Bariloche

Una multitud participó este jueves en la marcha en rechazo a la reforma laboral, en Bariloche. (Foto: Marcelo Martinez) @Marxelo.Martinez

Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se trataba el proyecto de ley de reforma laboral, que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei, en las calles del centro de Bariloche una multitud se movilizaba esta tarde de jueves en rechazo a esa iniciativa.

Con los dirigentes y militantes de los gremios estatales a la cabeza, la columna de manifestantes se desplegó a los largo de cuatro o cinco cuadras ante la mirada de turistas y residentes, que circulaban por el centro de esta ciudad.

El grito de rechazo a la reforma resonó al ritmo de los bombos y redoblantes. La marcha comenzó en la intersección tradicional de Moreno y Onelli. Desde allí avanzaron por la calle Moreno con decenas de carteles y pancartas en repudio al proyecto de ley que el oficialismo se dispone a aprobar esta noche de jueves en la Cámara de Diputados.

Mientras los manifestantes caminaban, decenas de personas se sumaron a la columna, donde los sindicados estatales eran mayoría.

El reclamo contra la reforma laboral se escuchó fuerte en el centro de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Comercios, locales gastronómicos y hoteles, abiertos

La marcha se internó en la calle Mitre y se dirigió hacia el Centro Cívico. A su paso, casi todos los comercios estaban abiertos. También, los locales gastronómicos y hoteles, que están ubicados en la calle Mitre.

El paro en Bariloche se sintió, sobre todo, en los edificios de la administración pública provincial y municipal. Y en las calles se percibió porque los trabajadores del servicio de transporte urbano, que presta Mi Bus, adhieron al paro porque son afiliados de la UTA, que convocó a parar. También, pararon los aeronáuticos que participaron de la marcha de esta tarde.

La militancia de los sindicatos dijo presente en la marcha contra la reforma laboral. (foto Marcelo Martínez)

Los manifestantes llegaron pasadas las 18.30 a la plaza del Centro Cívico, donde se hizo el acto central y dirigentes de algunos gremios coincidieron en el repudio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei. Hubo una mención al cierre de la fábrica de neumáticos Fate, que se conoció el miércoles y se convirtió en noticia nacional.

La manifestación se desarrolló en absoluta calma sin ningún incidente. No hubo casi presencia policial durante el recorrido que los manifestantes hicieron. Tampoco, se observó personal de Tránsito de la Municipalidad, que adhirió al paro.