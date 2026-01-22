Murió Raúl Gulielminetti, exespía y represor que fue juzgado en la región

Raúl Guglielminetti tuvo 3 condenas en Neuquén, la última a perpetura, en 2021 (foto archivo Cecilia Maletti)

Raúl Guglielminetti, exespía del Batallón de Inteligencia 601 y represor en varios centros clandestinos durante la última dictaduira militar, murió ayer a los 84 años, mientras cumplía prisión domiciliaria por problemas de salud.

Guglielminetti logró en septiembre del año pasado la domiciliaria tras haber estado internado en una clínica privada con diagnóstico de un hematoma subdural derecho, luego de que personal de la Unidad 34 de Campo de Mayo lo encontrara descompensado en el suelo.

Se hizo llamar mayor Angel Guastavino, pero no era militar, sino civil con sueldo de Inteligencia del Ejército. Formó parte de los grupos de tarea del interventor de la Universidad Nacional del Comahue, Dionisio Remus Tetu en 1975 y ya antes se había infiltrado en las huelgas obreras de El Chocón; se camufló de periodista deportivo en la radio LU5 y en el diario regional Sur Argentino.

Durante los primeros años de la dictadura actuó en Automotores Orletti -el centro clandestino de detención que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)-. Luego se desempeñó en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén.

Causó un escándalo nacional en los primeros meses de la democracia cuando se lo reconoció en una foto como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Para entonces, Guglielminetti era parte del llamado Grupo Alem, un grupo alternativo a la SIDE. Huyó a España, pero fue identificado y extraditado a los pocos meses.

Recién en 2006, Interpol lo detuvo en Mercedes por orden del juez federal Daniel Rafecas para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Acumuló varias condenas a prisión perpetua.

En septiembre de 2024 la justicia federal en Neuquén declaró cumplida las sentencias de Guglielminetti en los primeros tramos “La Escuelita”, luego de 16 años y 2 meses en prisión desde que fue encarcelado en 2008 para el juzgamiento en Neuquén capital.

El civil de inteligencia aún tenía pendiente el cumplimiento de la última condena, a perpetua, entre otros delitos, por los homicidios de estudiantes universitarias neuquinas y los tormentos a artistas y militantes desde 1976 en centros clandestinos de la región y del sur de Buenos Aires.