Condenas perpetuas en Bahía Blanca en el mega juicio La Escuelita del V Cuerpo del Ejército

El veredicto se transmitió en directo por plataformas de internet en sitios de la justicia y de medios digitales

Luego de tres años y diez meses de juicio oral y público en Bahía Blanca, los jueces Ernesto Sebastián (presidente) y Sebastián Foglia (vocal del tribunal) leyeron hoy el veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad de mayor envergadura en el sur de Buenos Aires y región patagónica. Hubo 16 condenas a perpetuidad en un proceso oral que ventiló las denuncias de 334 víctimas de la última dictadura cívico militar.

El fiscal general de la Unidad de delitos de lesa humanidad, Miguel Angel Palazzani, dijo estar satisfecho porque el Tribunal «vio las pruebas que planteó la fiscalía y las querellas, creyó en los testimonios de las víctimas que fue un aporte fundamental en el proceso y determinó 16 condenas perpetuas».

Destacó que, por primera vez, se reconoció la responsabilidad de todos los integrantes del Batallón 181 de Comunicaciones de Bahía Blanca, del médico Humberto Adalberti y el enfermero Osvaldo Bonini que asistían a las torturas en el centro clandestino y que se accedió a la rectificación de las publicaciones falsas en el diario Nueva Provincia sobre enfrentamientos.

La petición la había realizado tanto la fiscalía, como la secretaría de Derechos Humanos y la querella de H.I.J.O.S para que se publiquen en el mismo medio como homicidios, tormentos y desapariciones en el centro clandestino o en operativos del Ejército lo que fue fraguado e informado como enfrentamientos.

«En Bahía venimos pidiendo el derecho a réplica en representación de las víctimas que no están y se hizo lugar y se ordenó rectificar en las mismas páginas y con la misma dimensión lo que fue informado falsamente» hace casi medio siglo en el diario La Nueva Provincia, indicó Palazzani.

Los militares Norberto Condall, Ernesto Echard y Carlos Ferreyra (único absuelto en este juicio) conocieron la lectura de la condena desde la U34 de Marcos Paz (del medio digital la Retaguardia)

Recordó que la primera vez que se ordenó lo mismo fue durante la primera causa denominada de la Armanda (causa Fracassi) que está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la operación del empresariado periodístico.

Hubo condenas por los delitos sexuales ocurridos durante el secuestro. No es la primera condena por abusos sexuales en Bahía Blanca, pero fue novedosa la circunstancia: durante el debate y luego de varios testimonios se pidió la indagatoria por abuso sexual con acceso carnal, el TOF no hizo lugar al pedido d ampliación de acusaciones durante el juicio, se apeló mientras seguía el proceso y la instancia superior, ordenó que se indagara y se acusara por las vejaciones a mujeres cautivas.

«El único absuelto fue Carlos Ferreyra, que vino a este juicio acusado por un solo caso; aunque ya tenía una condena perpetua anterior» por delitos de lesa humanidad, recordó Palazzani.

El comisario de la policía Federal de Viedma, Héctor Abelleira, por ejemplo, tuvo una condena a 7 años de prisión, entre otros casos, por el secuestro y torturas contra Francisco Tropeano (de Cipolletti), en tanto los vocales unificaron esta condena con la de 2012 a perpetua por ambas causas.

Varios de los guardias del centro clandestino La Escuelita que fueron acusados en este proceso, en su mayoría del cuerpo de baquianos de Junín de los Andes que dependía del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, resultaron también condenados a perpetua.

«Estamos conformes y agradecemos el trabajo en equipo de Paula Molini y Pablo Fermento de la fiscalía en estos años. Es un juicio muy grande que comenzó con 42 imputados, fueron casi 4 años de trabajo en un momento muy difícil» para el trabajo en los procesos de lesa humanidad, destacó.

El veredicto, de casi 100 páginas, comenzó a ser difundido pasadas las 9 de hoy en la sala del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, con un hall de ingreso que estuvo repleto de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. El final de la parte resolutiva de la sentencia terminó pasadas las 14.30 en tanto en unos 20 días se dará a conocer los fundamentos de las penas que se leyeron hoy.

-noticia en desarrollo –