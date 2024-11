Las tierras de la exU9 siguen en juicio y una eventual venta del parque Jaime de Nevares deberá consignarlo

El juicio federal que impulsó la Defensoría Pública Federal por los terrenos de la exU9 que contienen la vieja cárcel federal y el actual Parque Jaime de Nevares de Neuquén, ahora puestos a subasta por el gobierno nacional, avanzará con la etapa de testimoniales en diciembre. La Defensoría, que planteó un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de someter a urbanización el lugar cuando el gobierno de Mauricio Macri buscaba un desarrollo inmobiliario en el lugar, planteó que si la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no consigna esto en un eventual pliego de remate, estará cometiendo un ilícito.

Esa fue la razón por la cual la AABE suspendió el remate hace cinco años. No se quiso advertir a los inversores que el lugar estaba bajo litigio judicial.

Ante el nuevo llamado por todo el predio, el gobierno provincial busca la documentación existente sobre las negociaciones de canje de la ex U9 por la cárcel de Senillosa. «Estamos trabajando en la documentación correspondiente a todo lo actuado hasta acá», dijo a Diario RÍO NEGRO el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, quien especificó que no hubo un contacto con el gobierno nacional.

La comuna, que tiene un permiso de ocupación conseguido dentro del amparo porque comprometió modificaciones superficiales (parquización, iluminación, interconexión de la ciudad) ahora planteará sacar una ordenanza que proteja el lugar.

«Es un espacio que ya la ciudadanía se apropió, no está ocioso ni genera gastos, es un espacio verde. Todos los espacios que son de dominio público, en caso de que se les quiera cambiar el destino, requiere de un proceso de consulta popular, vamos a proponer que sea vinculante, donde la ciudadanía pueda opinar», dijo Juan Martín Hurtado, secretario de Gobierno de la ciudad.

El intendente Gaido adelantó que buscará que el Concejo Deliberante sancione una medida que evite el negocio inmobiliario, con una herramienta de patrimonio histórico, natural del actual Parque Jaime De Nevares. Finalmente consideró que no es el Parque el que está en juego, sino el canje de las tierras de la ex U9 por la cárcel de Senillosa. «Hay mucho más que un Parque en discusión», deslizó.

El traspaso de la cárcel de Senillosa por las tierras de la exU9 quedó trabado en el módulo 4 de la flamante Complejo Federal V, donde fueron trasladados los internos desde que se cerró la vieja cárcel del centro.

Las viviendas de los penitenciarios (8 casas y otras dependencias hasta la Illia) que están en el lateral de la ex U9, sobre la calle Alderete, fueron parte de la negociación trunca entre ambas administraciones, por el módulo 4, donde la provincia intentó llevar allí el excedente de población carcelaria de la U11 cuando se cerró al ingreso por sobrepoblación.

El Parque Jaime De Nevares luce al fondo los viejos muros de seguridad de la ex U9 (foto Matías Subat)

El dato 10,5 hectáreas tiene el predio de la excárcel U9 y el predio del parque en total.

Mientras se produce el traspaso de los penitenciarios federales de las casas que aún están ocupadas en el lateral del predio de la ex U9, sería el gobierno actual el que paga los servicios (agua, luz y gas) en ese sector.

«Llevaremos adelante las acciones que sean necesarias para poner de manifiestro cuál es la posición en función de los documentos que tengamos y lo que corresponda», dijo Ousset cuando se le insistió conocer cómo afectaba la continuidad de traspaso de la ex U9 por la cárcel de Senillosa. Ousset agregó que «en los términos que habló el intendente, nos parece importante resguardar un lugar tan emblemático y caro a los neuquinos y la Memoria, y que logremos consolidar como parque de la ciudad».

Dos veces buscaron hacer edificios en el Jaime de Nevares

La primera venta de lotes se declaró desierta en diciembre de 2018 y en febrero de 2019, cuando estaba previsto un segundo llamado a inversores y se contaba con desarrolladores interesados, la Nación ya había sido advertida de que cualquier llamado debía contar con un banner que alertara a los inversores de que las tierras estaban bajo litigio.

La municipalidad de Neuquén logró la autorización judicial federal de ingresar siempre que fueran modificaciones superficiales (parquización, iluminación, veredas) y un permiso de posesión de la AABE. Fue bajo la gestión del entonces intendente Guillermo Monzani y nunca se formalizó ante la Escribania general de la Nación. Tampoco el acuerdo entre la Nación y la provincia para el canje de la vieja cárcel por la cárcel de Senillosa.

«El amparo fue a los findes de que el Estado Nacional informe que quería hacer y que si era una urbanización, realizara los estudios de impacto ambiental y las audiencia públicas. El municipio se presenta interesados en interconectar la ciudad y logramos la autorización de la AABE dentro del amparo», recordó el secretario de Gobierno municipal, Juan Hurtado.

El municipio comenzó a hacer el parque Jaime de Nevares en marzo de 2020 y el traspaso a la provincia de 4,7 hectáreas del total que firmaron en entonces ministro de Justicia de la Nación Martín Soria y el exGobernador Omar Gutiérrez en Buenos Aires buscó finalizar el traspaso dominial y disponer de un sector de la cárcel de Senillosa (el módulo 4, que estaba deshabitado y sin terminaciones) para llevar allí a unos 80 internos por la superpoblación carcelaria provincial.

El denominado «pulmón verde» y concurso nacional de arquitectura que alcanzó hasta el nivel de proyecto ejecutivo para transformar todo el sector intramuros (incluso luego de que se zanjó la inclusión del Sitio de Memoria en el nuevo proyecto), nunca se pudo iniciar debido a que no se contaba con la propiedad del lugar para las modificaciones de obra.