Victoria Villarruel saludó al papa León XIV y dijo que su mensaje fue acorde en un momento que falta «unidad nacional»

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel tuvo su saludo con el papa León XIV en el Palacio Libertad. En sus redes, compartió el momento.

Señaló que el mensaje del Sumo Pontífice fue acorde en un momento que «falta la unidad nacional«, aunque sin hacer mención a su distanciamiento con Javier Milei.

Las palabras de Victoria Villarruel sobre el discurso con el papa León XIV

«No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí», expresó Villarruel, consignó Noticias Argentinas.

La vicepresidenta dejó una definición política al interpretar que León XIV conoce las profundas divisiones que atraviesan al país.

«El papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos», sostuvo la titular del Senado, que no hizo referencia al episodio con Milei.

Expresó su deseo de que sus palabras lleguen a todos los argentinos, especialmente a los más desamparados, enfermos y olvidados, marcaron desde la Oficina Vicepresidencia.

Así fue el saludo de Victoria Villarruel con el papa León XIV

En el Palacio Libertad, la vicepresidenta fue una de las que intercambió un saludo con el líder religioso.