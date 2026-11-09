Tiramisú de avena: la receta fácil y sin horno que se volvió una alternativa saludable para disfrutar algo dulce
Esta versión del clásico postre italiano reemplaza las vainillas por avena y permite preparar una opción casera, cremosa y fácil de hacer. No necesita horno y lleva pocos ingredientes.
El tiramisú es uno de los postres más conocidos de la gastronomía italiana, pero también tiene versiones más simples que permiten disfrutarlo con ingredientes cotidianos. Una de ellas es el tiramisú de avena, una alternativa que combina café, cacao y una preparación cremosa para lograr un postre diferente, ideal para quienes buscan opciones caseras.
A diferencia de la receta tradicional, esta versión utiliza avena en lugar de vainillas. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y requiere un tiempo de frío para conseguir una textura más firme y húmeda.
Además, se puede adaptar según los gustos de cada persona, con yogur natural, queso crema o alguna alternativa vegetal para lograr una consistencia cremosa.
Cómo preparar tiramisú de avena en casa
Ingredientes
- ½ taza de avena.
- ½ taza de leche.
- 1 cucharadita de café instantáneo o café preparado.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 cucharadas de yogur natural o queso crema.
- Endulzante o miel a gusto.
- Cacao amargo para espolvorear.
Paso a paso
- Colocar la avena en un recipiente y agregar la leche, el café, la esencia de vainilla y el endulzante.
- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Llevar la preparación a la heladera durante unos minutos para que la avena absorba el líquido.
- En otro recipiente, mezclar el yogur natural o el queso crema hasta conseguir una consistencia cremosa.
- En un vaso o recipiente individual, colocar una capa de avena y cubrir con otra de crema.
- Repetir las capas hasta completar el recipiente.
- Terminar con cacao amargo espolvoreado por encima.
Llevar a la heladera durante al menos dos horas antes de servir.
Un postre que se puede adaptar
Una de las ventajas de esta preparación es que permite incorporar distintos ingredientes. Se puede utilizar yogur griego para conseguir una textura más espesa, agregar chocolate rallado o sumar un poco más de café para intensificar el sabor.
El resultado es un postre frío, cremoso y con sabor a café y cacao, que recupera algunos de los ingredientes característicos del tiramisú tradicional, pero con una preparación mucho más sencilla.
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