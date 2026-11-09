Vaca Muerta acelera con nuevos proyectos en el RIGI y superávit energético récord

El informe de RICSA AyL correspondiente a octubre de 2026 detalla la evolución financiera, los nuevos proyectos de inversión bajo el régimen a las grandes inversiones (RIGI), el comportamiento bursátil de las acciones energéticas y el rendimiento de las obligaciones negociables del sector.

El mercado energético argentino atraviesa un mes de intensa actividad durante octubre de 2026, impulsado por una aceleración de las inversiones de capital, balances financieros sólidos en las principales compañías del upstream y midstream, y un superávit comercial que continúa batiendo marcas históricas.

En el plano internacional, el mercado petrolero experimentó una fuerte corrección a comienzos de noviembre cuando el crudo Brent para entrega en enero cerró en US$ 94,62 por barril, lo que representa una caída del 8,7% y su nivel más bajo desde finales de agosto, tras las elecciones legislativas en Estados Unidos y la decisión de siete países de la OPEP+ de mantener sin cambios sus metas de producción para diciembre.

A nivel local, los datos de comercio exterior confirmaron que las exportaciones de combustibles y energía treparon en septiembre a US$1.781 millones , marcando un incremento interanual del 89,1% impulsado tanto por una suba en los precios del 33,4% como en las cantidades del 39,8%, lo que dejó un superávit mensual de US$ 1.600 millones—más del doble que el registrado en septiembre de 2025— y elevó el acumulado de enero a septiembre a US$ 9.427 millones, superando en un 20,6% el total de todo el año anterior.

La dinámica de inversiones estuvo fuertemente protagonizada por la formalización de nuevos proyectos bajo el régimen de incentivos RIGI y la presentación de resultados trimestrales extraordinarios.

YPF presentó su balance al tercer trimestre con un EBITDA ajustado de US$ 2.503 millones, lo que significó un salto del 84% interanual, acompañado por inversiones por US$ 1.287 millones (+26% interanual) y una producción récord de shale oil de 224.000 barriles diarios, un 32% superior al año previo; además, a fines de octubre presentó formalmente el proyecto Bajo del Toro junto a Vista por una inversión de US$8.729 millones.

En paralelo, Transportadora de Gas del Sur (TGS) sumó dos iniciativas al RIGI por más de US$ 3.200 millones orientadas a la construcción de una planta separadora de líquidos en Tratayén y un poliducto de 577 kilómetros hasta Bahía Blanca equipado con una fraccionadora, proyectos que ya cuentan con el 96% de su capacidad contratada a 15 años y prevén operar desde 2030 con exportaciones estimadas en US$ 1.100 millones anuales.

A esto se sumaron las resoluciones de otros gigantes de Vaca Muerta publicadas en octubre: el área Los Toldos II Este, operada por Tecpetrol junto a GyP por US$ 6.432 millones para procesar 70.000 barriles diarios, y el yacimiento Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y GyP, por US$ 12.240 millones con una meta de 100.000 barriles diarios.

Por su parte, Pampa Energía reportó ventas por US$ 790 millones (+34%) y un EBITDA ajustado de 398 millones de dólares (+23%), multiplicando por seis su ganancia neta hasta los US$ 129 millones frente a los 23 millones del tercer trimestre de 2025, con una producción de petróleo de 22.100 barriles diarios (+28%).

En materia de financiamiento corporativo, el mercado de obligaciones negociables (ON) mostró gran apetito con la liquidación de la Clase 29 de Pampa por US$ 220 millones con vencimiento en 2030 y una colocación verde de Genneia por US$ 70 millones a 36 meses a una tasa del 6,25% destinada a proyectos de almacenamiento de energía con baterías.

El mercado de capitales y bursátil reflejó un mes mayormente adverso para las acciones energéticas argentinas, tanto en pesos como en dólares, en un contexto donde el riesgo país avanzó un 29,7% para ubicarse en los 787 puntos básicos y el precio internacional del Brent subió un 20,0% frente al cierre de septiembre.

Dentro de las empresas locales del sector, Vista Energy se consolidó como la única suba mensual al trepar un 7,8% en dólares (11,13% en pesos), alcanzando una capitalización bursátil de US$ 7.350 millones y un margen EBITDA del 62%, erigiéndose además como el ADR de mayor rendimiento interanual.

En contraste, el resto de los papeles operó con bajas lideradas en el segmento eléctrico por Transener, que retrocedió un 28,7% mensual en su cotización en pesos, y Edenor, cuyo ADR cayó un 25,1% mensual acumulando una retracción interanual del 53,1%.

En el segmento de petróleo y gas, YPF cedió un 6,2% en su cotización de Nueva York (3,8% en BYMA) para fijar una capitalización de 18.443 millones de dólares, Pampa Energía bajó un 6,6% en su ADR y TGS lideró la caída del midstream con un descenso del 8,8% en dólares.

Las valuaciones de las compañías reflejan múltiplos de capitalización sobre EBITDA que oscilan entre 1,75x para Edenor y 7,34x para las grandes operadoras internacionales como Chevron, mientras que las tasas internas de retorno de las obligaciones negociables en dólares (Hard Dollar) se movieron en un rango de TNA entre el 2,24% y el 4,08% para duraciones de hasta casi dos años, y los instrumentos dollar linked registraron rendimientos nominales más elevados ubicados entre el 3,36% y el 8,83% de TNA.