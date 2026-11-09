Feriado martes 10 de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV: en qué provincias habrá asueto
El feriado del martes 10 de noviembre 2026 por el papa León XIV regirá de forma exclusiva en CABA y Córdoba, mientras que en el resto de las provincias habrá actividad normal.
La confirmación sobre el esquema de asuetos decretado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la visita del papa León XIV por Argentina generó dudas generalizadas en la ciudadanía, luego de la jornada no laborable que rigió para todo el territorio argentino durante este lunes.
Determinar con exactitud si rige el feriado del martes 10 de noviembre 2026 por la gira del papa León XIV resulta crucial para organizar el comercio, las clases escolares, la administración pública y el transporte en la Patagonia y en las distintas regiones del interior.
Visita del papa León XIV: alcance del feriado del martes 10 de noviembre 2026 en las provincias
A diferencia del feriado nacional del lunes 9, el esquema oficial fragmentó el impacto territorial del feriado del martes 10 de noviembre 2026 en función del itinerario pastoral del papa León XIV:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la administración porteña mantendrá asueto general, sin actividad presencial en sucursales bancarias ni clases en establecimientos educativos, debido al regreso vespertino del pontífice y la vigilia nocturna de juventudes.
- Provincia de Córdoba: el gobierno mediterráneo estableció asueto total en sus dependencias, receso escolar y cese bancario para acompañar la misa masiva en el predio fabril de FAdeA y los actos en el centro histórico capitalino.
- Río Negro, Neuquén y el resto del país: la actividad será plenamente habitual en todos los niveles, funcionando con normalidad las escuelas, los organismos estatales, el comercio, las oficinas judiciales y las entidades bancarias.
- El cronograma del miércoles 11 de noviembre 2026: el asueto especial se trasladará de forma exclusiva a la provincia de Buenos Aires por la misa de despedida en Luján, mientras que CABA y Córdoba reanudarán su funcionamiento ordinario.
La agenda completa del papa León XIV durante el feriado del martes 10 de noviembre 2026
El despliegue logístico para la jornada del feriado del martes 10 de noviembre 2026 contempla una intensa hoja de ruta para el papa León XIV, combinando celebraciones multitudinarias y encuentros con la pastoral:
- 07:30 (Partida aérea): salida del vuelo especial desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba.
- 09:00 (Arribo a Pajas Blancas): aterrizaje formal en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella para iniciar el periplo mediterráneo.
- 10:00 (Misa en FAdeA): celebración litúrgica en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, con una previa musical protagonizada por Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maxi Larghi y agrupaciones corales.
- 15:15 (Reunión en la Catedral): encuentro doctrinal con obispos, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la céntrica Plaza San Martín.
- 16:55 (Regreso): despegue del vuelo de retorno rumbo al área metropolitana de Buenos Aires.
- 20:15 (Vigilia juvenil): gran festival nocturno de oración y música en el Monumento a los Españoles, en Palermo, con la conducción de periodistas y animadores juveniles.
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