Feriado martes 10 de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV: en qué provincias habrá asueto

La confirmación sobre el esquema de asuetos decretado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la visita del papa León XIV por Argentina generó dudas generalizadas en la ciudadanía, luego de la jornada no laborable que rigió para todo el territorio argentino durante este lunes.

Determinar con exactitud si rige el feriado del martes 10 de noviembre 2026 por la gira del papa León XIV resulta crucial para organizar el comercio, las clases escolares, la administración pública y el transporte en la Patagonia y en las distintas regiones del interior.

Visita del papa León XIV: alcance del feriado del martes 10 de noviembre 2026 en las provincias

A diferencia del feriado nacional del lunes 9, el esquema oficial fragmentó el impacto territorial del feriado del martes 10 de noviembre 2026 en función del itinerario pastoral del papa León XIV:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : la administración porteña mantendrá asueto general, sin actividad presencial en sucursales bancarias ni clases en establecimientos educativos, debido al regreso vespertino del pontífice y la vigilia nocturna de juventudes.

: la administración porteña mantendrá asueto general, sin actividad presencial en sucursales bancarias ni clases en establecimientos educativos, debido al regreso vespertino del pontífice y la vigilia nocturna de juventudes. Provincia de Córdoba : el gobierno mediterráneo estableció asueto total en sus dependencias, receso escolar y cese bancario para acompañar la misa masiva en el predio fabril de FAdeA y los actos en el centro histórico capitalino.

: el gobierno mediterráneo estableció asueto total en sus dependencias, receso escolar y cese bancario para acompañar la misa masiva en el predio fabril de FAdeA y los actos en el centro histórico capitalino. Río Negro, Neuquén y el resto del país : la actividad será plenamente habitual en todos los niveles, funcionando con normalidad las escuelas, los organismos estatales, el comercio, las oficinas judiciales y las entidades bancarias.

: la actividad será plenamente habitual en todos los niveles, funcionando con normalidad las escuelas, los organismos estatales, el comercio, las oficinas judiciales y las entidades bancarias. El cronograma del miércoles 11 de noviembre 2026: el asueto especial se trasladará de forma exclusiva a la provincia de Buenos Aires por la misa de despedida en Luján, mientras que CABA y Córdoba reanudarán su funcionamiento ordinario.

La agenda completa del papa León XIV durante el feriado del martes 10 de noviembre 2026

El despliegue logístico para la jornada del feriado del martes 10 de noviembre 2026 contempla una intensa hoja de ruta para el papa León XIV, combinando celebraciones multitudinarias y encuentros con la pastoral: