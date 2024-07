Neuquén planificará con datos propios porque los del Censo 2022 no le sirven

El municipio de Neuquén aseguró que planificará sus definiciones sobre la ciudad con base en los datos propios, debido a que los resultados del Censo resultaron «anacrónicos» y que no se ajustan a la realidad. «Nos sorprendieron por lo bajo, publicados tardíamente, no sirven para la toma de decisiones y planificación», dijo el secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky. El municipio de Neuquén consideró que en la ciudad viven 310 mil habitantes, según las proyecciones de los datos recabados por estudios de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de La Plata y los propios.

El titular de la cartera económica aseguró que en la reunión del Ejecutivo, sorprendieron los números del censo 2022 «por lo bajo que dieron» y que en un cruzamiento de datos en existencia en la municipalidad, como retributivos, patentes o los parámetros electorales, «nos dio una proyección mucho más alta» que los 280.000 habitantes que figura en la estadística nacional.

«Un censo siempre es información confiable, íntegra y oportuna para la planificación. A dos años, con el cruzamiento de datos de viviendas en la ciudad, la proyección nos da más y la verdad no son útiles en cuanto a toma de decisiones», sostuvo.

Planteó que para la estadística, se requieren datos confiables y oportunos. Agregó que en el municipio estiman que en 2024 la ciudad tiene 310 mil habitantes y creciendo. «Todas las planificaciones urbanas y de transporte, las estamos haciendo con base en las proyecciones que hicieron la UNCo y la UNLP en base a los estudios para el COLE, que son recientes«, agregó.

Indicó que la diagramación de servicios y loteos se realizó con ese parámetro y con la previsión de que a Neuquén ingresan unas 20 familias por día y que un 40% de este ingreso, se queda. «Los datos del censo no tienen nada que ver con la realidad de Neuquén«, finalizó.

La municipalidad de Neuquen planifica en función de datos propios de crecimiento poblacional (foto Matías Subat)

Consultado por la estadística nacional como parte de la negociación entre municipios y provincia por el reparto coparticipable, Schpoliansky planteó que por la ley 2148, el componente poblacional no es parte de los parámetros porcentuales por los que la ciudad capital recibe los fondos, sí el resto de los municipios de la provincia que están incluidos en el sistema coparticipable.

Aunque la torta coparticipable no está en la agenda ni de la regionalización ni en la de los foros de intendentes neuquinos «tampoco servirían los datos del censo, en caso de debatirlos, porque no se ajustan a la realidad», postuló.

Agregó que la ley 2148 de coparticipación requiere de la intencionalidad política de los jefes comunales. «Aun en el supuesto de debatirlos (el reparto de fondos coparticipables) son temas complejos de abordar porque a menos que se amplíe la masa coparticipable, la discusión a abordar es que unos deben ceder en función de otros», sostuvo.