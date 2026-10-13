Neuquén recuperará un edificio en riesgo de derrumbe para el BPN

El gobernador Rolando Figueroa anunció la firma de un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para transformar un edificio provincial que actualmente se encuentra sin uso y presenta riesgo de derrumbe.

El proyecto contempla la instalación de dependencias de la administración pública y una sucursal bancaria, con el objetivo de aprovechar el inmueble y reducir los gastos estatales en alquileres.

A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que la iniciativa va a permitir recuperar un inmueble ubicado en las calles Félix San Martín y Bahía Blanca, una zona estratégica de la ciudad y, al mismo tiempo, reducir los gastos que afronta el Estado por el alquiler de oficinas. «Recuperamos un espacio ocioso, con riesgo de derrumbe, en una zona estratégica de la ciudad, y dejamos de destinar recursos a alquileres», expresó Figueroa.

El gobernador también precisó que el proyecto se llevará adelante con los recursos ahorrados a partir del cierre de sucursales del BPN en Río Negro, a través del proceso de reestructuración que inició la entidad financiera durante este año.

Por el momento, no se informó el monto de inversión que demandará la intervención edilicia, los plazos de ejecución ni qué dependencias provinciales se trasladarán al inmueble.

El cierre de sucursales del BPN de Río Negro y el ahorro de recursos

El anuncio se enmarca en el proceso de reorganización del Banco Provincia del Neuquén, que durante agosto comunicó el cierre de tres sucursales ubicadas en Choele Choel, Villa Regina y Las Grutas, en la provincia de Río Negro.

Según informó oficialmente el Gobierno provincial, las dependencias iban a dejar de atender al público el 30 de septiembre, debido a que no alcanzaban los niveles de rentabilidad esperados. En ese contexto, la entidad informó pérdidas anuales del orden de los 10 millones de dólares vinculadas con su proceso de reestructuración.

En ese momento, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, explicó que la decisión formaba parte de una estrategia para reducir gastos operativos y concentrar los recursos de la entidad en territorio neuquino.

«Tenemos que tratar que el banco sea eficiente y rentable y eso nos lleva, obviamente, a tocar todas aquellas sucursales que ya no lo son», manifestó Bosco.

La reorganización involucró a 13 trabajadores, para quienes la entidad garantizó la continuidad laboral mediante su reubicación en otras dependencias del banco, tanto en Neuquén como en General Roca.

Con el nuevo convenio, el Gobierno provincial busca destinar los recursos ahorrados por esa reestructuración a la recuperación de infraestructura pública, aunque todavía no se precisó cuánto dinero se utilizará para concretar el proyecto.

Figueroa remarcó que el objetivo es que los recursos del Estado se traduzcan en mejores servicios. «Trabajamos para que cada recurso público rinda más y se traduzca en mejores espacios para atender a la ciudadanía», concluyó.