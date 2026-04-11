Neuquén se prepara para sumar caminos claves asfaltados: cómo sigue la pavimentación de la Ruta 65

La pavimentación de la Ruta Provincial 65 superó el 50% de ejecución y avanza sobre el tramo que conecta con la Ruta Nacional 40 hacia Villa Traful. La obra forma parte de un plan del Gobierno de Neuquén para mejorar la conectividad en la zona cordillerana.

Los trabajos se desarrollan entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la localidad turística, con tareas vinculadas a la estructura del camino. La intervención está a cargo del ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad.

Pavimentación de la Ruta 65: qué obras incluye el proyecto vial

Según se informó oficialmente, las tareas incluyen movimiento de suelos con construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante. Estos trabajos buscan garantizar la durabilidad de la calzada en un área con condiciones climáticas exigentes.

También se ejecutan muros de gaviones, colocación de malla reforzada para contención de contrataludes y sistemas tipo terramesh. Estas estructuras aportan estabilidad y seguridad en distintos sectores de la traza.

El proyecto contempla una segunda etapa que abarcará 24 kilómetros entre el puente sobre el río Minero y la Confluencia. Con ambas etapas finalizadas, la ruta alcanzará un total de 58 kilómetros asfaltados.

El plan de asfalto para impulsar el turismo y la conectividad en Neuquén

La traza permitirá consolidar un corredor que conecte la Ruta Nacional 40 con Villa Traful y la Ruta Nacional 237. Se trata de un eje clave para la circulación en la región cordillerana.

La obra se enmarca en el plan de asfalto impulsado por el Gobierno provincial. El objetivo es mejorar la infraestructura vial y fortalecer el desarrollo de las economías regionales vinculadas al turismo.