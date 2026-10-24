Cortés y funcionarios limpiaron las calles de Bariloche tras los festejos de la Semana de la Juventud

El intendente de Bariloche encabezó este sábado a la madrugada un operativo de limpieza en el Centro Cívico.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, encabezó este sábado a la madrugada un operativo de limpieza en el Centro Cívico y sus alrededores, luego de los festejos de la Semana de la Juventud. La jornada comenzó a las 6 y contó con la participación de unos 50 integrantes de distintas delegaciones municipales.

Los trabajos incluyeron diferentes sectores del centro de la ciudad, entre ellos la calle Mitre y la costanera. Según se informó, las tareas continuarán este domingo para completar la limpieza de los espacios utilizados durante las celebraciones.

El Centro Cívico había amanecido con una importante cantidad de residuos después de las actividades, que incluyen la instalación de puestos de comida a cargo de estudiantes de colegios secundarios de Bariloche.

El operativo se desarrolló en medio de diferencias con trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), quienes no habrían aceptado realizar las tareas fuera de su horario habitual.

Según la información que se conoció, el municipio había ofrecido francos compensatorios para cubrir el servicio de limpieza. Sin embargo, el sector de barrido no aceptó la propuesta, por lo que Cortés y otros funcionarios del gabinete se sumaron al operativo durante las primeras horas del sábado.

De esta manera, el intendente y parte de su equipo participaron de la recolección de residuos y el acondicionamiento del espacio público, mientras continúan las actividades de la Semana de la Juventud en la ciudad.