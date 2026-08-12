«No es un parche, es una inversión a 25 años»: Alberto Weretilneck destacó el Plan Director de Agua para Roca

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo para saldar una deuda histórica de infraestructura en la Confluencia. Tras la apertura de sobres técnicos con cinco empresas interesadas, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó el impacto del nuevo Plan Director de Agua Potable de General Roca, una megaobra financiada a través de la CAF con una inversión superior a los $38.500 millones.

«No es un parche, no es una medida para el próximo verano. Es una obra y una inversión para los próximos 20 o 25 años», enfatizó el mandatario en declaraciones a la emisora LU18 Radio El Valle, confirmando que los trabajos en terreno podrían arrancar en un plazo aproximado de dos meses.

El proyecto está diseñado para duplicar la capacidad actual de la red y acompañar la expansión residencial e industrial: «Por la dimensión y la complejidad, es una obra que deja a General Roca con un sistema de agua potable para 200.000 habitantes. Permite planificar el crecimiento urbano, la radicación de empresas y garantizar la llegada a todos los barrios», detalló el gobernador.

Red de captación, nueva cisterna y 40 kilómetros de cañerías

Tal como publicó anteriormente este medio, el entramado técnico busca resolver los problemas estructurales de presión que sufren de forma recurrente los sectores más alejados del centro roquense, especialmente durante los picos de consumo estival.

El paquete de obras contempla:

Captación sobre el río: construcción de un nuevo ducto de impulsión directo desde el río Negro hasta la planta potabilizadora.

construcción de un nuevo ducto de impulsión directo desde el río Negro hasta la planta potabilizadora. Capacidad de procesamiento: aumento directo del 50% en la producción de agua potable .

aumento directo del . Reserva estratégica: Edificación de una nueva cisterna con capacidad para 2 millones de litros en Barrio Nuevo.

Edificación de una nueva cisterna con capacidad para en Barrio Nuevo. Tendido de red: despliegue de más de 40 kilómetros de cañerías secundarias y troncales para estabilizar la presión en las zonas altas.

Financiamiento internacional y el temporal en la cordillera

La apertura de sobres no contó con la presencia física de Weretilneck en la sede de la licitación debido a las severas complicaciones climáticas que afectaron a la provincia durante las últimas horas.

«Estábamos en Bariloche y las rutas estaban cortadas a la mañana. Recién pudimos empezar a andar cerca de las 11 y estaba muy difícil, así que no pudimos llegar», explicó el titular del Ejecutivo rionegrino.

Respecto al origen de los fondos, el mandatario ponderó la gestión de crédito internacional con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para no resentir la caja ni frenar la obra pública provincial: «Hay obras que son para hoy, otras que son necesarias y después están las estratégicas. Esta es una obra estratégica y la única manera de financiarla es con este tipo de herramientas de largo plazo».