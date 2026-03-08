Tras el encuentro con Donald Trump, Javier Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York: ahora el foco en la Argentina Week

Tras consolidar en Miami una alianza militar continental con Donald Trump, el presidente Javier Milei aterrizó en Nueva York para poner en marcha la «Argentina Week».

El mandatario busca traducir su sintonía política con la Casa Blanca en inversiones reales, respaldado por el elogio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien calificó el programa económico argentino como un «éxito rotundo».

El ritual en el Ohel: misticismo antes de los negocios

La agenda en la «Gran Manzana» comenzó con un fuerte componente espiritual. Este domingo, Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson (el rebe de Lubavitch) en Queens.

Acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno, el Presidente cumplió con este ritual de introspección en el cementerio de l’Ohel, un sitio que considera su guía ante momentos de alta trascendencia política.

Argentina Week: el despliegue de Luis Caputo y Federico Sturzenegger

El plato fuerte de la gira es el foro de negocios organizado junto al JP Morgan y el Bank of America. Para seducir a los fondos de inversión, el Gobierno desplazó un equipo de «pesos pesados»: el ministro Luis Caputo, Santiago Bausili (BCRA) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Los hitos de la semana en Nueva York:

Lunes 9/3: Disertación en la Universidad Yeshiva y gala de The Algemeiner, donde Milei será premiado por su influencia en la vida judía.

Disertación en la y gala de The Algemeiner, donde Milei será premiado por su influencia en la vida judía. Martes 10/3: Reunión privada con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y discurso de apertura de la «Argentina Week» para presentar sectores estratégicos a inversores de Wall Street.

El «Escudo de las Américas» y el cierre en Chile

El desembarco neoyorquino llega impulsado por el éxito en Miami, donde Argentina se integró formalmente a una coalición militar contra el narcotráfico liderada por EE.UU.

Tras concluir sus reuniones con los popes de las finanzas el martes, Milei partirá hacia Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast, sellando un nuevo eje ideológico en el Cono Sur.