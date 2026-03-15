Nueva era en el Congreso: Javier Milei toma el control de las comisiones y desarticula la estrategia del PJ

Tras un inicio de año de reacomodamientos, La Libertad Avanza (LLA) logró afianzar el manejo de la dinámica parlamentaria, neutralizando los intentos del peronismo por marcar la agenda.

Actuando como primera minoría y mediante alianzas estratégicas con sectores de la UCR y el PRO, el Gobierno nacional recuperó la conducción de ambos cuerpos, dejando al bloque justicialista en una búsqueda forzada de identidad y estrategia frente al nuevo escenario de poder.

Diputados: Comisiones clave y el desafío de los Glaciares

En la Cámara Baja, el oficialismo cedió al peronismo la presidencia de nueve comisiones, pero retuvo el mando de las carteras «de gestión» que definen el rumbo del Ejecutivo.

Control oficialista: Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Relaciones Exteriores y Energía, entre otras, permanecen bajo el ala libertaria.

Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Relaciones Exteriores y Energía, entre otras, permanecen bajo el ala libertaria. Tensión ambiental: El 25 y 26 de marzo se realizarán las audiencias por la Ley de Glaciares. Con 34.000 inscritos, el oficialismo deberá gestionar un debate que fractura al PJ, donde conviven posturas ambientalistas con la presión de gobernadores que impulsan la minería.

El Senado activa pliegos estratégicos

La Cámara Alta sesionará este miércoles a las 14:00 con el foco puesto en designaciones de alto impacto político. Se tratarán los pliegos de Carlos Mahiques (quien busca extender su mandato en Casación) y de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Además, se oficializarán presidencias estratégicas en comisiones técnicas:

Asuntos Constitucionales: Agustín Coto (LLA).

Agustín Coto (LLA). Seguridad Interior: Carolina Losada (UCR).

Carolina Losada (UCR). Defensa Nacional: Luis Juez (Aliado).

El PJ, entre la fragmentación y la falta de iniciativa

El escenario legislativo actual expone las fisuras internas del peronismo. Sin una conducción nacional unificada y condicionado por las necesidades financieras de los gobernadores, el bloque opositor se debate entre el acompañamiento regional o la resistencia cerrada. Esta encrucijada le ha permitido a LLA y sus aliados aceitar una maquinaria legislativa que, por ahora, avanza sin obstáculos significativos en el Palacio.