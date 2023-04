La ciudad de Neuquén también pondrá en juego en las elecciones del 16 de abril su gobierno local y la renovación, por primera vez, de las 18 bancas del Concejo Deliberante. Para la contienda se anotaron nueve candidatos a intendente y un récord de listas para disputar las bancas: 33 en total. RÍO NEGRO dialogó con los postulantes y les pidió que enumeren sus principales propuestas para la capital, que concentra el 41% de los electores de la provincia.

Mariano Gaido. Lista 151

El actual intendente, Mariano Gaido, busca la reelección por el MPN “para continuar con la transformación que llevamos adelante, para que la ciudad siga con un crecimiento al 40% mientras el país crece al 5%”, comparó.

Dijo que no hablaba sobre situaciones hipotéticas cuando se le consultó si asumiría una concejalía, en caso de no reelegir. Lleva 13 colectoras para concejales, que prefiere denominar “equipo” porque “son espacios políticos que me acompañan, son parte” del gabinete y de la planificación de la ciudad.

Calificó a Neuquén “como el faro que ilumina al país, donde llegan las ofertas laborales, las oportunidades son primero para los neuquinos y aquí se defiende el desarrollo de lotes con servicios”.

Afirmó que su gobierno mostró una administración eficiente, con superávit “que invertimos en políticas sociales y de Estado, como el boleto estudiantil gratuito o el plan Dale Gas”. Describió la transformación de la ciudad con una costa de 30 km de paseo. “Continuamos los aciertos que tuvo Pechi Quiroga y transformamos lo que se necesitaba”, planteó.

Valeria Todero. Lista 675

“Buscamos remediar las urgencias de la ciudad y atender las prioridades que se sostengan en el tiempo, vamos por una planificación urbana, sostenible de acá a los próximos 30 años”, dijo Valeria Todero como uno de los principales ejes de su planteo para la intendencia por Juntos por el Cambio Neuquén.

En caso de no acceder, solicitará la primera concejalía para defender su proyecto “en menor escala, desde el Deliberante”.

Integran la lista para el Concejo Jonhatan Barberis, Susana Centurión (UCR), Jorge Leiva (CCARI) y Silvia Mercado (UCR).

Agregó que tienen proyectos para lograr una ciudad moderna, compacta, inteligente e inclusiva. “Buscamos descentralizar y a su vez defender la ciudad compacta. Nos vamos a enfocar en los cuatro puntos cardinales”, dijo Todero.

Uno de los proyectos urgentes será el de la creación de un ente regulador de los servicios públicos con autonomía y autarquía financiera para lograr el control de los servicios que se prestan. “La gente nos dicen que se sienten abandonados, esto demuestra que las acciones y las obras que se hacen, no dieron respuestas a las carencias”, afirmó.

Juan Peláez. Lista 191

El concejal de la UCR Juan Peláez irá con el partido Comunidad, que lleva 11 colectoras para la intendencia. “Voy a ser electo, pero si no es así, no buscaré la primera concejalía”, aclaró.

Aseguró que tendrá una “administración sensata y racional” de los recursos, con lo que llevará a cabo propuestas como las de bajar la tasa patente a la mitad. “Los vecinos no tienen superávit para pagar los incrementos que superan la inflación. También vamos a controlar los aumentos de (la tarifa) de CALF que se autorizan de modo injustificado. Mi compromiso es que se controle todo tipo de aumentos, porque pagamos 50% más cara la luz que en Cipolletti, que también le compra a Cammesa”, sostuvo.

Aseguró que si no se reducen las tasas y los pagos es porque en la comuna “tienen otras prioridades: gastan mucho en una Fiesta de la Confluencia o en propaganda política. Continuaremos con la fiesta, pero no a éese nivel de gasto”, aseguró.

Planteó proyectos como centros culturales en todos los barrios. “Buscamos la reducción de la inseguridad, vamos a iluminar la ciudad y establecer un monitoreo con cámaras”, prometió.

Cecilia Maletti. Lista 40

“Planteamos terminar con el Neuquén de dos pisos, donde los barrios están olvidados, sin asfalto, sin arbolado, con plazas sin juegos, todo es prioridad para nosotras y nosotros”, planteó la candidata a intendenta por Libres del Sur, Cecilia Maletti, concejala de la ciudad.

Indicó que las iniciativas las plantea “con transparencia y honestidad en la gestión”. “No queremos un Neuquén dividido, donde uno está totalmente olvidado hace mucho tiempo. Necesitamos que los servicios lleguen a los barrios. En la meseta, no hay agua potable, hay personas que viven a 15 cuadras del centro que no comen las cuatro comidas diarias, por ejemplo”, destacó.

Maletti no buscará la primera concejalía, en caso de no ser electa. La acompañan como primera en la lista al Deliberante Gladis Aballay (LdS), Víctor Santoal (FyPN) y Alejandra Barragán (UP).

Maletti aseguró que la gestión no está bien “si en Neuquén hay personas que les faltan las cuatro comidas, si hay un 40% de pobres. Son decisiones políticas; las de discutir dónde van los recursos y cuáles son las prioridades. Esto es ampliar la mirada: con 50.000 millones de pesos, la distribución debe ser más equitativa”, planteó.

Daniel Figueroa. Lista 673

El Frente de Todos Neuquino llevará como candidato a intendente a Daniel Figueroa. No dijo si optará por la primera concejalía porque piensa ganar. “Lo trataremos colectivamente” si no llega el triunfo, explicó. Lleva a Fabián Ungar, Andrea Velázquez y Javier Di Paola en la lista de concejales.

Figueroa aseguró que la ciudad no está preparada para lo que se avecina a corto plazo: la llegada de más de 50.000 personas a trabajar atraídas por la actividad de Vaca Muerta. “Hay que prever obras, tenemos algunas emblemáticas que vienen de gestiones anteriores como el Paseo de la Costa y la Confluencia, pero se requiere de infraestructura: el contrato de concesión del EPAS tiene que tener una tarifa segmentada del agua, construir una planta potabilizadora en Mari Menuco y una nueva planta de líquidos cloacales”.

Agregó que el frente apuesta a que la ciudad sea el destino más importante de la Patagonia y urgirá contar con un desarrollo cultural y deportivo, al igual que poner en marcha el Centro de Convenciones,

“Nos vamos a abocar a la construcción de viviendas; tenemos equipos de trabajo para hacer 10.000 viviendas; 4.000 del Procrear II de Nación y distintos financiamientos.Articularemos con privados para lograrlo”, sostuvo.

Soledad Salaburu. Lista 67

“Tenemos como eje transversal el municipio cercano, la construcción de comunidad”, aseguró la candidata a intendenta por Kolina, Soledad Salaburu, actual diputada provincial. No buscará la primera concejalía si no es electa. Su lista está integrada entre otras, por Soledad Urrutia, Mauricio Guajardo y Estela Cavazzoli.

Planteó la intervención del Estado en el mercado del suelo, la Inmobiliaria Pública, una figura que involucra la creación de un fondo específico para los servicios en los loteos, con origen de aportes de los edificios de alta gama que se conectan a la infraestructura urbana de la ciudad “pagada por todos”. Sostuvo que con esos ingresos “tenemos 9 veces lo que hoy es el Plan Gas, sólo sobre 20 edificios construidos de 10 pisos”, dijo.

La intendencia de Salaburu propone un municipio que intervenga para “generar equidad”. Plantea los promotores territoriales municipales, donde la comuna “es articulador, no es que se ocupará de la salud o de la educación, sino que tiene promotores para los dispositivos de Salud”. “También en deportes y en recreación, que los hay, pero termina una gestión y se quedan sin coordinación”, advirtió.

José Luis Artaza. Lista 908

El concejal José Luis Artaza buscará la intendencia de la mano de los libertarios. En coincidencia con la línea provincial y nacional de Javier Milei, planteó que con el incremento presupuestario por aumento de las regalías se podrá llevar a cabo una quita en las tasas, específicamente en las que se pagan de patentes y en el rubro licencia comercial.

“Planteamos una baja del gasto público en la ciudad, mantener una gestión austera como lo hicimos con Pechi”, dijo Artaza en referencia a la gestión del ex intendente de Cambiemos, Horacio Quiroga, de quien fue secretario de Hacienda.

No dijo si optará por la primera concejalía en caso de no acceder a la intendencia. En la lista lo acompañan Joaquín Eguía, Cintia Meriño, Julián Romero y Carina Rojo.

Aseguró que tanto paseos costeros como asfalto fueron la continuidad “de las obras que veníamos haciendo” y proyectos que estaban en carpeta. Aseguró que se requerirán más que cuatro nuevos cruces de la avenida Mosconi e insistió en la integración con Cipolletti a través de más puentes sobre el río: a la altura de la calle Figueroa, en el parque del Este y en Parque Industrial . “Somos más austeros en el manejo del gasto: entregamos un municipio con 2700 empleados y hoy se incorporaron 800 más”, cuestionó.

Angélica Lagunas. Lista 674

“Faltan más de 50.000 viviendas y no alcanza con los lotes que vende (el intendente, Mariano) Gaido”, dijo la candidata a intendenta por el FITU, Angélica Lagunas, quien planteó que “nadie está en condiciones de comprar lote, edificar y seguir pagando alquiler”.

Para desarrollar el plan de obras y de políticas municipales, planteó la nacionalización de la industria petrolera, de la comercialización y producción, además de impuestos a las grandes superficies “de donde surgirán los recursos” para las políticas públicas.

Entre ellas, un plan de obras públicas de viviendas para los trabajadores. Lagunas no se presentará a la primera concejalía en caso de no acceder a la intendencia. La acompañan en la lista Priscila Otton, Esteban Martiné y Julieta Katcoff.

“Las dos medidas que planteamos desde la izquierda nos darán holgura y tranquilidad para aumentar los presupuestos y resolver los déficit problemáticos y flagelos, uno de ellos es el de los alquileres. Tenemos un plan de obra pública que garantice que los servicios le lleguen a todos. Pasamos de tener colectivos sin frenos y rotos, a nuevos pero un 60% más caro. Hay que estatizar y municipalizar el transporte“, propuso.

Lucas Ruiz. Lista 858

El candidato a intendente por el Nuevo MAS, Lucas Ruiz, destacó que fue una decisión partidaria la de optar por la primera concejalía, si no se llegase a la interna. Lo acompañarán en la lista de concejales Keila Riquelme y Alcides Christiansen.

“Nuestra alternativa es anticapitalista y la que da respuestas concreta para los de abajo, buscamos terminar con la precarización laboral, especialmente en la juventud y con la desigualdad social”, dijo Ruiz. Evaluó que la provincia de Neuquén está sumida en una crisis estructural y que, en la ciudad, se requiere de un plan de obras públicas y de viviendas porque no alcanza con los loteos.

“Con los recursos extraordinarios que hay, se debe posibilitar el acceso a la construcción de viviendas y un plan de urbanización. El municipio debe cubrir becas para jóvenes y residencias estudiantiles. Nuestro plan da respuestas a la violencia de género, con un trabajo donde las organizaciones feministas y de derechos humanos, tienen protagonismo”, sostuvo. “No puede ser que en la provincia de Vaca Muerta haya lugares donde no hay gas”, consideró.