Nuevos despidos en Anses: echaron a un jefe del organismo en Neuquén tras denunciar agresiones

Se siguen reportando despidos en las dependencias de Anses en Neuquén y Río Negro. Este martes se supo que Rafael Cuchinelli debió dejar su cargo como titular de la oficina en Cipolletti. Ahora, se sumó la de Alejandro Encina en Aluminé, quien acusó que fue «sin fundamentos» y denunció que sufrió destrato y agresiones. Además, CTA llevó medidas de fuerza en General Roca por desvinculaciones en el sector de limpieza.

En un comunicado oficial, Encina informó que el pasado miércoles 28 de mayo fue desvinculado «de forma unilateral y sin previo aviso» a su cargo de jefe de la oficina de Anses en Aluminé: «Así, sin explicaciones. Sin una conversación. Sin fundamentos».

El exfuncionario agradeció a la comunidad por el reconocimiento de su labor y al referente de La Libertad Avanza en la localidad, Damián Díaz: «Cierro esta etapa con tranquilidad de haber actuado con honestidad».

Alejandro Encina, ex titular de Anses en Aluminé.

El fuerte descargo del extitular de Anses despedido en Aluminé

El ahora exfuncionario explicó que enfrentó dificultades en la oficina desde que asumió en agosto de 2024, ya que nunca se gestionó su presentación oficial con el intendente de Aluminé, a pesar de que existía «un acuerdo» para que el municipio colabore con la limpieza.

Encina sostuvo que la municipalidad empezó a cumplir el compromiso en septiembre con «ciertas intermitencias». Luego, en enero despidieron al personal y la situación se mantuvo así durante cuatro meses.

«Fui yo quien limpió personalmente, además de continuar comprando los insumos de limpieza desde noviembre hasta mayo para garantizar un espacio digno de trabajo y atención al público», detalló.

El ex titular de Anses en Aluminé denunció agresiones por parte de un trabajador: «No recibí respuesta institucional»

Alejandro Encina explicó que el pasado 25 de marzo hablaba por teléfono con el delegado de Anses en Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, cuando sufrió una agresión por parte de un empleado y su pareja.

«Hice la denuncia correspondiente. No recibí respuesta institucional al respecto. Luego de ese hecho, fui apartado de espacios de trabajo», aseveró.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Encina explicó que, al tiempo de este cruce, Chiavala lo sacó de un grupo de WhatsApp de trabajo. Dos meses después, anunció su despido.

Esta semana también despidieron al titular de Anses en Cipolletti

El abogado Rafael Cuchinelli debió dejar la jefatura de la delegación de Anses en Cipolletti tras una orden emitida desde la sede central en Buenos Aires. Luego de un par de pedidos de renuncia de la conducción de La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro que lidera la diputada Lorena Villaverde, Cuchinelli dejó la UDAI (Unidad de Atención Integral) aunque no ahorró críticas contra la conducción provincial de LLA.

El abogado cipoleño aseguró que su salida se debió a que no comulgaba con la dirección provincial de La Libertad Avanza que encabeza Villaverde. Es más, Cuchinelli cree que su despido se debió a que no aportó el 10% de su sueldo (diezmo) a la conducción del partido en Río Negro. Su argumento fue que no estaba conformado LLA a nivel provincial y que el dinero no iba a una cuenta partidaria sino que se entregaba en un sobre.

El abogado contó a Diario RÍO NEGRO que también se negó al insólito pedido de comprar una caja de vinos pinot noir de una reconocida marca regional que valía 1,5 millones de pesos, también para la conducción del partido en la provincia, que supuestamente lo iba usar como regalos de cortesía en el Congreso.

Despidos en Anses de General Roca: el reclamo de CTA

En General Roca, el gremio CTA Río Negro realizó medidas de fuerza por el despido de trabajadoras de limpieza en Anses.

El sindicato afirmó que las trabajadoras tercerizadas fueron desvinculadas «de manera ilegal» y que no han recibido respuestas ni del organismo nacional ni de la empresa Martín y CIA.

Desde CTA indicaron que a las mujeres se les pidió que renuncien por su propia cuenta y afirmaron que estos «despidos encubiertos» se dan en «diferentes oficinas de la agencia en la provincia».