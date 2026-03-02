Caso $LIBRA: peritos hallaron el borrador del «acuerdo confidencial» entre Javier Milei y Hayden Davis

El escándalo por el colapso de la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo y explosivo capítulo judicial que acorrala al Gobierno. Expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal detectaron copias de un borrador de un acuerdo confidencial que el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el pasado 30 de enero, apenas dos semanas antes de la estrepitosa caída del activo digital que dejó un tendal de damnificados.

Según la información revelada por La Nación, estos documentos clave aparecieron en los dispositivos electrónicos secuestrados del empresario cercano al presidente, Mauricio Novelli.

Este intermediario funcionó como el nodo central de las comunicaciones entre los protagonistas de la trama, quienes habían mantenido una reunión previa en la Quinta de Olivos donde se propuso monetizar la imagen presidencial.

En un dictamen que presentaron el 9 de enero pasado, los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron el hallazgo de varias copias del borrador de “acuerdo confidencial”, en intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final del documento.

Esta aparición coincide con los registros financieros que marcan transferencias por 3,9 millones de dólares ejecutadas por Davis exactamente a la misma hora en que era recibido en la sede de gobierno.

Frente a esta contundente evidencia técnica aportada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), el fiscal federal Eduardo Taiano decidió avanzar formalmente.

El funcionario judicial le solicitó a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, área que depende de manera directa de Karina Milei, una confirmación urgente: que informe si existe efectivamente este acuerdo confidencial relativo a la implementación de soluciones tecnológicas en el país, algo que el jefe de Estado había negado rotundamente en reiteradas entrevistas televisivas.

Archivos eliminados y un vínculo que nació en pandemia

El peritaje de los teléfonos móviles no fue una tarea sencilla para los investigadores. El reporte de la fiscalía arrojó un dato revelador: los involucrados intentaron ocultar sus rastros.

Los expertos alertaron que el lobista Novelli borró de manera definitiva numerosos mensajes, archivos y conversaciones completas que no pudieron ser recuperados en su totalidad mediante la extracción forense de los equipos.

Entre el material eliminado intencionalmente se encontraban los chats con el CEO de la red Cardano, Charles Hoskinson, quien denunció públicamente que los lobistas le exigieron miles de dólares a cambio de una reunión con el presidente.

También se detectó el vaciado de las conversaciones que Novelli mantuvo con su propia madre, quien fue captada por las cámaras de seguridad ingresando a una sucursal del banco Galicia para llevarse el contenido de una caja fuerte justo el primer día hábil posterior al colapso de la moneda $LIBRA.

Además de los documentos vinculados a la operatoria financiera, la pericia logró desarticular el intento del oficialismo por marcar distancia con los acusados.

Los técnicos extrajeron archivos que confirman que la relación entre Novelli y la cúpula del poder tiene larga data; se hallaron videos y registros de reuniones por la plataforma Zoom de abril de 2021, demostrando que el estrecho vínculo entre el lobista, Javier Milei y su hermana Karina comenzó a gestarse mucho antes de que el economista libertario llegara a la presidencia de la Nación.

En la carpeta de nombre “2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664”, se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei”, precisaron los peritos al medio ya citado.

Además, cabe recordar que el pasado 30 de enero de 2025 MIlei se reunió con Davis en la mismísima Casa Rosada, luego de un viaje relámpago del estadounidense al país. Según registros financieros, esa misma jornada transfirió US$499.999 a una billetera virtual en el momento exacto que se reunió con el jefe de Estado.

Luego de la reunión, giró una cifra similar: en total, transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy.

Foto de Javier Milei en el Tech Forum en 2024. En la imagen se aprecian Godoy Novelli.

El vínculo de Javier Milei con Mauricio Novelli, CEO investigado por $LIBRA

Después de que el token haya subido estrepitosamente y luego se desplome, Javier Milei indicó que no estaba «interiorizado en los pormenores del proyecto», como así también la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde explicaba que Mauricio Novelli era una de las personas detrás de Kip Protocol, una de las compañías involucradas en la memecoin.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», informaron desde el gobierno, cuya información fue desmentida hasta por la propia empresa.

Sin embargo, el vínculo entre Novelli y Milei viene de mucho antes. En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, en donde solía dictar y promocionar cursos el propio Milei.

«¿Estás interesado invertir en Bitcoin? Bueno, para invertir lo tenés que hacer como un profesional. Por eso, con la gente de N&W Professional Traders este 29 de enero vamos a hacer un curso sobre teoría económica, bitcoins y, sobre todas las cosas, sobre mercados. No te la podés perder: aprendé cómo invertir en el activo más importante del 2020«, decía el libertario en ese entonces en sus redes sociales.

Es más, una de las primeras polémicas de la gestión de Javier Milei antes de asumir es que promocionaba sobre los cursos cripto en su cuenta de Instagram incluso ya siendo presidente electo.