Operaron a la directora nacional de políticas y prácticas contra la discriminación del INADI: «esto podría haber terminado con mi vida»

En su cuenta de Twitter, la directora nacional de políticas y practicas contra la discriminación del INADI, Ornella Infante, comunicó a qué se debió su ausencia pública estos días. Argumentó que se relaciona a su estado de salud.

Infante detalló en la red social que tuvo que ser intervenida por el Dr. Mackfarlane para que le quite el aceite industrial de su cara, «mal llamado silicona», describió.

En dialogo con RIO NEGRO, Infante describió que el aceite que se habia inyectado fue de manera casera en la década del 90. «El aceite que tenia en la cara, me lo puse en la casa de una amiga, no fue un quirófano», detallo.

Describió que era una practica común entre las personas trans para «moldear» su cuerpo. El liquido que me inyecte en su momento fue aceite de avión, pero conozco a muchas otras personas que utilizaban otros tipos de aceites», especificó la directora.

Muchxs se preocuparon y me consultaron cual es el motivo de mi no aparición pública. Y tiene que ver con mi salud. El Dr Marcelo Mackfarlane pudo sacar el aceite industrial (mal llamado silicona) de mi cara. Chicas No se pongan #Silicon el veneno mata. #LeyDeIdentidadGenero pic.twitter.com/3JNv1Oi396 — Ornella Infante (@OrnellaInfante) December 30, 2022

«Chicas no se pongan #Silicon el veneno mata», recomendó en su tweet.

En relación a los efectos secundarios, explicó que en su caso el aceite se alojó en las zonas que correspondía y que por eso no sufrió resultados tragicos. «Pero por ejemplo tuve un inconveniente en las caderas cuando me inyecté, el aceite migró hacia el abdomen. Por suerte medicos capacitados me lo pudieron retirar», describió ante RIO NEGRO.

«Muchas compañeras del colectivo me hicieron dar cuenta que esto podría haber terminado con mi vida. Después de la ley de identidad de genero nos animamos a proyectar una vida. Es importante que cualquier persona sepa las legislaciones y de sus derechos para que no sean pasados por encima, y como en mi caso, sirva para salvar vidas», explicó Infante.

Desde su punto de vista, la ley de identidad de género fue la principal herramienta para lograr visibilidad y un espacio en la sociedad. «Sin la ley, no habría derechos para todo el colectivo, porque mas allá de poder sacarme este líquido con un profesional. Sirve para que nos permitan educarnos, trabajar en trabajos registrados. Nos permite acceder a derechos y que organizadas podemos salir adelante. No solo yo, sino muchas personas pueden hacer todo esto», concluyó la directora nacional de políticas y prácticas contra la discriminación del INADI.

Y recriminó que «en Rio Negro no se cumple con la ley de identidad de género. Esperemos que en la provincia sea moneda corriente como lo es en Buenos Aires, para prevenir que es lo mas importante».