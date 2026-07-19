Operativo retorno: el Gobierno evalúa un feriado por el Mundial mientras vigila el impacto climático de «El Niño»

La mesa política de la Casa Rosada unificó su agenda en un doble frente que combina el destino deportivo del país con un fenómeno meteorológico. En su última reunión de coordinación, el «Triángulo de Hierro» libertario analizó los reportes confidenciales de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sobre el impacto inminente del fenómeno de El Niño.

En paralelo, trabaja en el diseñó el esquema de seguridad y los beneficios laborales ante el inminente regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial.

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN, a los que accedió Infobae, el país enfrenta una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones de El Niño se extiendan durante el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2026.

Las proyecciones anticipan lluvias extraordinarias y niveles de pluviosidad muy por encima de las medias históricas, afectando principalmente al noreste argentino, la Cuenca del Plata y el este de la Patagonia.

El posible impacto de «El Niño» en Argentina y cómo se prepara el Gobierno: las zonas más afectadas

Los documentos técnicos elaborados en conjunto por el SMN, el Instituto Nacional del Agua (INA) y la CONAE ya encendieron las alarmas operativas en el Gabinete. La AFE detectó un mapa crítico de vulnerabilidad que pone en riesgo la infraestructura básica y los servicios esenciales:

Superficie bajo riesgo: se identificaron 5.476.680 hectáreas potencialmente inundables en el territorio nacional.

se identificaron en el territorio nacional. Población afectada: existen 920.211 personas expuestas de forma directa a las crecidas de los ríos de la cuenca.

existen de forma directa a las crecidas de los ríos de la cuenca. Primeros impactos: las provincias de Entre Ríos y Corrientes ya registran las primeras crecidas de la temporada, forzando a la Prefectura Naval y al SENASA a activar protocolos de emergencia para el traslado anticipado de hacienda desde las islas hacia tierra firme.

Frente a este escenario que en los despachos oficiales catalogan como una potencial «catástrofe», según lo publicado por Infobae. Ante esto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmaron que viajarán en la primera semana de agosto a Resistencia, Chaco. Allí encabezarán una cumbre federal con los mandatarios del NEA para coordinar la asistencia financiera.

Los fondos de contingencia se canalizarán a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una caja estratégica que comanda el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, bajo la estricta supervisión de Santilli.

El regreso de la «Scaloneta» y el inesperado giro del Feriado Nacional para este lunes 20 de julio

De forma paralela a la contención climática, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, comanda el diseño del operativo de control para recibir al plantel capitaneado por Lionel Messi. La funcionaria lideró un cónclave clave junto a las Fuerzas Federales, la Casa Militar y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para trazar las rutas alternativas de evacuación y acompañamiento popular.

De acuerdo con datos revelados por el periodista Ignacio Miri en Clarín, las reuniones de coordinación logística incluyeron a las autoridades de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la firma Aeropuertos Argentina y enviados directos de la AFA bajo el mando de Claudio “Chiqui” Tapia. La filtración de los detalles de este encuentro en Ezeiza generó un profundo malestar en las principales terminales del Poder Ejecutivo.

Para mitigar el impacto del colapso de tránsito en el centro porteño, la Casa Rosada ya tiene definido otorgar un asueto para el personal de la administración pública nacional el día de las movilizaciones. Sin embargo, la gran novedad radica en el cambio de postura del propio Presidente frente al calendario oficial.

Quienes dialogan a diario con el jefe de Estado aseguran que, en caso de que Argentina se consagre campeona del Mundial, Javier Milei está dispuesto a firmar el decreto de Feriado Nacional.

Aunque el mandatario mantiene una férrea postura doctrinaria en contra de paralizar las actividades productivas, los armadores de LLA admiten que la magnitud de los festejos configura un escenario de «extrema excepcionalidad». La confirmación definitiva quedará supeditada al resultado del encuentro y al itinerario que defina la conducción de la AFA.

Flexibilización de agenda y la mirada en el interior

El pragmatismo mundialista coincide con una paulatina apertura del Presidente a participar de los eventos tradicionales del interior del país. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aguarda la confirmación de la Casa Rosada para sellar la asistencia del libertario a la Fiesta Nacional del Poncho.

Fiel al esquema de mandos de Balcarce 50, ante las consultas sobre su participación, el propio Milei pateó la definición al terreno de la secretaria general: «Es la persona que define mi agenda de actividades», repite el mandatario en referencia a su hermana Karina.