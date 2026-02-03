Opositores de Rolando Figueroa piden que las sesiones de la Legislatura y los Deliberantes se trasmitan en vivo
El proyecto de ley ingresó en los últimos días de enero. La Cámara de Diputados actualmente transmite sus reuniones por Youtube.
Un grupo de diputados opositores a Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para obligar a la Legislatura de Neuquén y a los Concejos Deliberantes a transmitir en vivo sus sesiones y guardarlas en un archivo público por, al menos, diez años. La iniciativa propone un programa financiado por el gobierno provincial para ayudar a los municipios a adquirir el equipamiento y brindarles apoyo técnico.
Ingresó por mesa de entradas en los últimos días de enero y lleva las firmas de Darío Martínez y Darío Peralta de Unión por la Patria; Brenda Buchiniz de Cumplir; y Cecilia Papa y Federico Méndez del bloque Democracia Neuquén.
En los fundamentos de la propuesta, los legisladores plantearon que el objetivo es «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto de los procesos deliberativos que tienen lugar en los órganos legislativos» de la provincia.
«El conocimiento público de los debates y las posiciones adoptadas por cada legislador o concejal resulta indispensable para el fortalecimiento de la calidad democrática y la rendición de cuentas ante la comunidad», afirmaron.
El proyecto establece la obligatoriedad de la transmisión en vivo y el archivo de las grabaciones de las sesiones de la Legislatura y de los Concejos Deliberantes.
También establece que deben conservar las grabaciones de todas las sesiones transmitidas y «ponerlas a disposición del público en forma permanente». Las grabaciones deberán estar disponibles dentro de las 72 horas de finalizada cada sesión y conservarse por un período mínimo de 10 años.
Apoyo a los municipios
El proyecto crea un Programa de Apoyo a la Transparencia Municipal para ayudar a las ciudades a implementar la ley. Los diputados argumentaron que, mientras que la Legislatura y algunos municipios de mayor envergadura cuentan con infraestructura para difundir sus sesiones a través de canales digitales, «numerosos municipios de segunda y tercera categoría carecen de los recursos técnicos y económicos necesarios».
Ese programa lo deberá financiar el Poder Ejecutivo de la provincia.
Actualmente, la Legislatura de Neuquén transmite sus sesiones por Youtube y los videos quedan guardados, en su mayoría, en el canal de la plataforma. También Neuquén capital tiene un sistema similar y otras ciudades de primera categoría como Plottier.
La propuesta no dice nada acerca de las comisiones, donde se da el grueso de las discusiones y cuyo acceso es mucho más limitado. Esos debates no tienen transmisión en vivo y solo se puede acceder de forma remota con un permiso específico.
