Opositores de Rolando Figueroa piden que las sesiones de la Legislatura y los Deliberantes se trasmitan en vivo

Un grupo de diputados opositores a Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para obligar a la Legislatura de Neuquén y a los Concejos Deliberantes a transmitir en vivo sus sesiones y guardarlas en un archivo público por, al menos, diez años. La iniciativa propone un programa financiado por el gobierno provincial para ayudar a los municipios a adquirir el equipamiento y brindarles apoyo técnico.

Ingresó por mesa de entradas en los últimos días de enero y lleva las firmas de Darío Martínez y Darío Peralta de Unión por la Patria; Brenda Buchiniz de Cumplir; y Cecilia Papa y Federico Méndez del bloque Democracia Neuquén.

En los fundamentos de la propuesta, los legisladores plantearon que el objetivo es «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto de los procesos deliberativos que tienen lugar en los órganos legislativos» de la provincia.

«El conocimiento público de los debates y las posiciones adoptadas por cada legislador o concejal resulta indispensable para el fortalecimiento de la calidad democrática y la rendición de cuentas ante la comunidad», afirmaron.

El proyecto establece la obligatoriedad de la transmisión en vivo y el archivo de las grabaciones de las sesiones de la Legislatura y de los Concejos Deliberantes.

También establece que deben conservar las grabaciones de todas las sesiones transmitidas y «ponerlas a disposición del público en forma permanente». Las grabaciones deberán estar disponibles dentro de las 72 horas de finalizada cada sesión y conservarse por un período mínimo de 10 años.

Apoyo a los municipios

El proyecto crea un Programa de Apoyo a la Transparencia Municipal para ayudar a las ciudades a implementar la ley. Los diputados argumentaron que, mientras que la Legislatura y algunos municipios de mayor envergadura cuentan con infraestructura para difundir sus sesiones a través de canales digitales, «numerosos municipios de segunda y tercera categoría carecen de los recursos técnicos y económicos necesarios».

Ese programa lo deberá financiar el Poder Ejecutivo de la provincia.

Actualmente, la Legislatura de Neuquén transmite sus sesiones por Youtube y los videos quedan guardados, en su mayoría, en el canal de la plataforma. También Neuquén capital tiene un sistema similar y otras ciudades de primera categoría como Plottier.

La propuesta no dice nada acerca de las comisiones, donde se da el grueso de las discusiones y cuyo acceso es mucho más limitado. Esos debates no tienen transmisión en vivo y solo se puede acceder de forma remota con un permiso específico.