Otra renuncia golpea la gestión de Román en Allen y crece la tensión por el descuento de días no trabajados

La medida de fuerza por parte de los gremios inició el lunes 19 de enero con retención de servicios. Foto: AN ALLEN.

El escenario político y laboral en Allen volvió a sumar un capítulo de impacto tras confirmarse un recambio en un área clave del gabinete de Marcelo Román (LLA). La novedad se conoció en paralelo a nuevas definiciones vinculadas al conflicto salarial que mantiene enfrentados al gobierno y a los sindicatos de trabajadores municipales.

Desde el entorno del poder comunal indicaron que a partir de la primera semana de febrero dejó su cargo la secretaria de Legal y Técnica de Allen, María Emilia Buscazzo, y que la función pasó a ser ocupada por Florencia Ascenzo. El movimiento interno se produjo en un contexto de negociaciones paritarias sin acuerdo y reclamos administrativos acumulados.

El cambio se dio mientras continúa vigente la medida de fuerza por parte de los gremios municipales que inició el 19 de enero, luego de una instancia de diálogo que no logró acercar posiciones entre las partes. Los gremios sostienen que no hubo respuestas satisfactorias en materia salarial ni señales de modificación en la postura oficial.

Paritaria sin acuerdo y descuentos en los haberes de marzo

En paralelo, los sindicatos municipales señalaron que durante la última reunión desarrollada en la Secretaría de Trabajo se les informó que mediante una resolución se aplicarían deducciones por los días no trabajados a partir de las jornadas de huelga. Según explicaron, ese impacto se vería reflejado en los recibos correspondientes al mes de marzo.

Además, los gremios afirmaron que durante el último encuentro entregaron una nota por la indumentaria «que desde noviembre del año pasado no entregan». «Está semana la tenían que entregar, pero recién están pidiendo presupuestos, ya se les junta con la indumentaria de este año», afirmaron desde Soyem.

Las organizaciones de trabajadores indicaron que la decisión de sostener la protesta responde a una combinación de factores que, aseguran, se arrastran desde el año pasado. Entre ellos mencionaron una propuesta de incremento considerada insuficiente, demoras en la entrega de indumentaria laboral, despidos y el pago escalonado de sueldos.

De acuerdo a lo expuesto por referentes sindicales, el pedido elevado en la mesa paritaria fue de un 50% semestral, mientras que la alternativa planteada por el gobierno local rondó un 1% para el mismo período. Esa brecha dejó sin consenso la negociación y derivó en el anuncio de retención de servicios por tiempo indefinido.

«Siguen sin pagar a los gremios, nos siguen descontando a los empleados. Desde julio del año pasado están debiendo, siguen sin comprar insumos, no arreglan los vehículos, seguimos precariamente», indicaron desde el gremio Soyem a este medio.